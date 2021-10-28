Полиция будет тщательнее проверять пассажиров без масок в общественном транспорте в РТ

На объектах транспорта сотрудники полиции еженедельно выявляют более 600 нарушений антиковидных требований. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил замглавы МВД по РТ Алексей Соколов.

«В связи с обращением Ассоциации АТП в адрес руководства министерства мы усилили контроль в соблюдении масочного режима на общественном транспорте в крупных городах с целью выявления нарушителей», – добавил замминистра внутренних дел.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало о том, что за неделю сотрудники полиции оштрафовали более тысячи жителей республики за нарушение антиковидных требований.

О том, кто и в каком режиме будет работать, а кто будет отдыхать в предстоящую нерабочую неделю в Татарстане, можно прочитать в материале агентства.