За два года в Татарстане планируют полностью завершить программу «Наш двор»

Раис Татарстана Рустам Минниханов заявил на празднике двора на улице Дементьева в Казани, что через один-два года программу «Наш двор» удастся завершить.

«Сегодня программа «Наш двор» это порядка 6 тысяч дворов по нашей республике. Как Ильсур Раисович [Метшин] сказал, мы уже близки к завершению по городу. Ну, год, два года нам надо, чтобы полностью по республике эти задачи решить», – сказал татарстанский лидер.

В День республики Минниханов открыл ряд новых объектов: стелу истории КМПО и барельеф гендиректору завода Александру Павлову, сквер им. Бориса Тихомирова, который возглавлял Казанский Гипронииавиапром. Еще Раис побывал на празднике двора по ул. Дементьева в Авиастроительном районе Казани и оценил бульвар по ул. Серова после второй очереди благоустройства.

Программа «Наш двор» была инициирована в 2020 году Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым. Ее главная цель – не просто обновить инфраструктуру, а создать безопасную и удобную среду общения во дворах, где людям будет комфортно жить, воспитывать детей, общаться с соседями.

С момента запуска программы была задача благоустроить около 7 тыс. дворовых территорий многоквартирных домов по всей республике. На сегодняшний день преображены уже 5 174 двора, и в 2025 году еще 678 дворов в 16 районах получат новую жизнь.

Почти 1,5 миллиона человек – а это каждый третий житель Татарстана – уже стали участниками позитивных перемен.