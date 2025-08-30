«Вложили в проект душу»: Раис РТ побывал в благоустроенном бульваре на Серова

Вторую очередь благоустроенного бульвара по ул. Серова в Казани, спроектированного с учетом потребностей людей с особенностями развития и инвалидностью, посетил в День республики Раис Татарстана Рустам Минниханов. Его сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин и директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Зиннатуллина.

Несмотря на дождь, в парке сегодня многолюдно. Здесь гуляют семьи с детьми, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Мы вложили в этот проект душу, поэтому приезжаю сюда, как к себе домой. Здесь комфортно и удобно», – сообщил «Татар-информу» общественный эксперт Общественной палаты РТ по доступной среде Марат Кадыров.

Проект благоустроенной территории создан с учетом пожеланий представителями региональной организации Всероссийского общества слепых, фонда «Ярдэм» и людей, занимающимися в спортивном центре.

«Этот парк я курировал как общественный инспектор по доступной среде города. С первых дней с Дирекцией парков и скверов у нас сложились дружественные отношения. Здесь все сделано для того, чтобы каждый человек, независимо от заболевания, смог беспрепятственно отдохнуть, хорошо провести время », – отметил Кадыров.

До начала строительства эта территория была неприглядным заболоченным местом с ветхими и аварийными деревьями, отсутствием доступной среды, базовой инфраструктуры и организованной парковки. Инженерно-геологические исследования прошли в 2023 году. Тогда же проведены мероприятия по укреплению дорожных конструкций, проложены сети ливневой канализации.

В 2024 году в ходе второй очереди благоустроена западная часть бульвара, которая находится ближе к Мечети Ярдэм. На территории созданы функциональные зоны – детские и спортивные площадки, сенсорный сад, событийная зона, площадка для игры в боччу. Появился павильон с помещениями и туалетом, в том числе для маломобильных людей. Каждая зона содержит решения, адаптированные для людей с ограничениями.

«Сюда включен весь наработанный опыт по ландшафтному дизайну и проектированию в других городах, а также есть ноу-хау. Здесь есть красивый пруд, куда прилетают птицы. Дети будут сюда приходить, чтобы приобщаться к природе», – заметил Кадыров.

Экореабилитация озера проводилась при поддержке СИБУРа, общий объем инвестиций компании превысил 41 млн рублей. Работы носят комплексный характер. После анализа, проведенного учеными Академии наук РТ, экологи убрали из озера 2,6 тонн донных отложений. При этом объем водоема вырос в два раза.

Кроме того, благодаря казанскому предприятию в парке экопавильон. Он выполняет несколько социально значимых функций. Это многофункциональная зона для проведения лекций, экоуроков и общественных встреч. Горожанам доступен образовательный уголок с книгами и просветительскими стендами. Снаружи павильона в будущем заработает фандомат для сбора использованных ПЭТ-бутылок и отправки их на переработку.

Функциональные зоны бульвара включают инклюзивные решения, зеленые территории, пешеходные дорожки и насыщенное функциональное наполнение. Контуры покрытий выполнены из рельефной брусчатки для ориентирования незрячих и слабовидящих, прогулочные зоны обустроены поручнями. На информационных стендах кроме шрифта Брайля установлены специальные трансмиттеры для ориентирования. Люди с помощью смартфона могут получить всю исчерпывающую информацию. Установлены специальные тренажеры, немало активностей для детей.

Асия Сулейманова живет неподалеку, она пришла в парк вместе с трехлетним сыном Каримом. Мальчик облюбовал зону для игр с водой.

«Раньше здесь было болото, было страшно ходить. А сейчас – прекрасный парк, куда приходим гулять каждые выходные. Сын очень любит играть в детской зоне с водой. Это великолепный подарок ко Дню республики для детей и родителей!» – отметила молодая мама.

В ходе благоустройства проделана большая работа по озеленению, высажены деревья, кустарники и многолетние травы. Выполнено устройство паркового освещения и подсветки деревьев. По контуру бульвара организованы парковочные места. В этом году идет третий этап благоустройства. Он затрагивает центральную территорию бульвара.

Территория третьей очереди ориентирована на спокойный отдых. В нее входят лесная зона, зона для занятий по жестовому языку, буккросинг, общественный огород.

Четвертая очередь благоустройства запланирована на 2026 год. По периметру водоема возведут деревянный настил и смотровые площадки. Сам водоем обзаведется каскадными ручьями. Велодорожка обогнет периметр водоема и дойдет до перекрестка улиц Восход и Баруди. Большое внимание будет уделено пешеходному переходу по ул. Восход. Со стороны улицы Баруди будет установлена скамья-стела с логотипом бульвара и вечерней подсветкой.