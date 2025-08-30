Минниханов открыл в Казани новый сквер – он носит имя Бориса Тихомирова

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сквер имени Бориса Тихомирова торжественно открыли в Авиастроительном районе Казани. Он находится рядом с АО «Казанский Гипронииавиапром имени Б.И. Тихомирова», между улицами Дементьева и Ижевской. На церемонии выступил Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Именно с Борисом Ивановичем Гипронииавиапром стал известной на всю страну проектной организацией оборонно-промышленного комплекса. Символично, что сегодня институт носит его имя», – сказал Раис РТ.

Он напомнил, что Тихомиров рос как специалист вместе с институтом – за 18 лет прошел путь от инженера до генерального директора. Борис Иванович возглавил его в 1988 году – в самый сложный период – и сумел сохранить не только институт, но и его уникальный коллектив.

В наше время проектировщики, инженеры и строители ведут масштабную модернизацию объектов оборонно-промышленного комплекса (Казанский пороховой завод, Точмаш, КАЗ им. Горбунова, КВЗ), восстановление жилья и социальных объектов на новых территориях, отметил Минниханов.

«Мы всегда будем помнить Бориса Ивановича Тихомирова целеустремленным человеком, умеющим думать и действовать нестандартно, по-новаторски, настоящим тружеником, преданным своему предприятию. Уверен, следуя заложенным Тихомировым традициям, коллектив Гипронииавиапрома сможет достичь новых высот и одержать важные победы», – заключил Раис Татарстана.

Церемония завершилась возложением цветов к бюсту Тихомирова.

Ранее Минниханов присутствовал на открытии барельефа другого значимого для промышленности руководителя – гендиректора КМПО Александра Филипповича Павлова.