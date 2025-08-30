Ильсур Метшин: «Благодаря программе «Наш двор» мы привели в порядок всю Казань»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Раис Татарстана Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин оценили благоустройство дворовой территории в Авиастроительном районе Казани и выступили перед горожанами.

«Мы сегодня с вами в обновленном дворе. Я хочу поблагодарить Раиса нашей республики. Пять лет назад стартовала программа «Наш двор», благодаря которой мы привели в порядок всю Казань. Нам осталось совсем немножко. Это совершенно другие дворы, совершенно другие дома. Уважаемый Рустам Нургалиевич, я хочу от имени всех жителей Казани вас поблагодарить. Такая системная поддержка всех проектов, всех начинаний делает Казань такой цветущей, какая она есть сегодня», – сказал градоначальник.

Мэр обратился и к горожанам и поблагодарил их за труд, за любовь к Казани.

Раис Татарстана отметил, что за годы действия программы «Наш двор» по всей республике преобразилось почти 6 тыс. дворов. Осталось около двух лет, чтобы довести эту работу до конца, отметил Минниханов.

«Самое главное – это качество жизни, среда обитания и то, что наша столица преображается. Это возможно благодаря системной работе наших предприятий, как Ильсур Раисович уже сказал. Если экономики нет, такие вопросы решать невозможно. Всех с праздником, и берегите то, что сегодня создано», – обратился к горожанам Рустам Минниханов.

Дворовая территория рядом с домом по ул. Дементьева д. 3 является двором-победителем топ-200 в онлайн-голосовании жителей по выбору приоритетных объектов для благоустройства, проведенного в 2024 году.

До начала работ во дворе был разбитый асфальт и проблемы по отведению дождевой воды с территории. Малым архитектурным формам требовался ремонт. На территории находились аварийные деревья.

Сейчас во дворе созданы баскетбольная площадка, детские площадки с оборудованием для разных

возрастов, напротив каждой установлены скамейки для комфортного отдыха жителей. Появилась беседка в виде фюзеляжа самолета, а на проезжей части и велодорожке выполнена разметка в стиле разметки взлетно-посадочной полосы.

С помощью тротуаров во дворе организовано кольцевое движение для велосипедистов.

На внешней стороне двора появилась велодорожка, связывающая остановку Максимова и парк «Крылья Советов». Территория рассмотрена комплексно, работы синхронизировались с благоустройством входной группы АО «Казанский Гипронииавиапром» и сквера Тихомирова.

На фасаде жилых домов Дементьева, д. 3, д. 3А изображены силуэты самолетов. На фасаде офиса АО «Казанский Гипронииавиапром» им. Б.И. Тихомирова» создан мурал с изображением самолета в ангаре во время его строительства.