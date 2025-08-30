В Казани открыли барельеф директору КМПО Павлову, который отдал заводу полвека

В Казани открыли барельеф генеральному директору КМПО Александру Филипповичу Павлову и памятную стеллу, посвященную истории завода. В торжественном событии принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«КМПО везло с сильными руководителями. Особую роль в жизни предприятия сыграл Александр Филиппович Павлов, который прошел на КМПО путь от рабочего до директора и сумел вдохнуть в завод новую жизнь. При нем велась автоматизация и техническое перевооружение производства, создавались новые цеха и заводы в Зеленодольске и Буинске, строилось жилье, детские сады, больницы и дворцы культуры», – сказал Минниханов.

Профессионализм Павлова, его упорство и преданность делу сделали КМПО ведущим предприятием отечественного машиностроения, отметил татарстанский лидер.

Минниханов напомнил: КМПО – одно из старейших машиностроительных предприятий республики с богатой историей. В годы Великой Отечественной войны заводчане проявили самоотверженность, круглосуточно работая ради Победы. На предприятии произвели 15 тыс. авиамоторов для фронтовых самолетов.

В 80-е годы завод выпускал авиационные двигатели и параллельно освоил производство оборудования по перекачке природного газа для строящихся магистральных газопроводов.

«Сегодня КМПО – одно из крупнейших отечественных предприятий по производству газотурбинных двигателей и

оборудования для транспортировки природного газа», – добавил Минниханов.

В церемонии приняли участие гендиректор АО «КМПО» Дамир Каримуллин, мэр Казани Ильсур Метшин, ветеран промышленной отрасли Абрал Абдулович Яруллин, а также сын Александра Павлова – Петр Павлов.