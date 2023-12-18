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За 3 месяца контролеры 7 раз останавливали электротранспорт в Казани из-за «зайцев»
За три месяца действия бескондукторной системы оплаты проезда в общественном электротранспорте Казани контролерам пришлось семь раз останавливать движение из-за безбилетников. Об этом сообщается в телеграм-канале МУП «Метроэлектротранс».
«К сожалению, остаются те пассажиры, кто пользуется возможностью нечестно проехать в транспорте <...> К сведению! Если пассажир отказывается оплатить проезд, контролер вправе высадить пассажира на ближайшем остановочном пункте или вызвать сотрудников правоохранительных органов», — отметили в предприятии.
Всего на сегодня «электронные кондукторы» размещены в 48 трамваях, 70 троллейбусах города. С сентября были проведены почти 8 тыс. проверок, в ходе которых выявили 1 994 «зайца». Все безбилетники оплачивали проезд и продолжали свой путь дальше на электротранспорте.
Новый способ оплаты начали активно внедрять на троллейбусных и трамвайных маршрутах Казани в сентябре. Как поясняли в мэрии, из-за того, что на транспортных предприятиях не хватает кондукторов, билеты пассажирам зачастую продают водители. Для того, чтобы решить проблему с безбилетниками, на линиях усилена работа службы Контрольно-ревизионного отдела Метроэлектротранса.
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