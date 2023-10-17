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В Казани подвели итоги первого месяца работы бескондукторной системы оплаты проезда
За первый месяц работы бескондукторной системы оплаты проезда на ряде троллейбусных и трамвайных маршрутов в Казани были проведены почти 3,3 тыс. проверок, во время которых специалисты выявили 734 безбилетника. Итоги в своем телеграм-канале подвел МУП «Метроэлектротранс».
«Но были случаи отказа производить оплату. В этих ситуациях контролерам трижды пришлось останавливать движение подвижных составов и один раз выпускать пассажиров через переднюю дверь, что доставило массу неудобств добропорядочным гражданам, оплатившим проезд», — говорится в сообщении.
В предприятии отметили, что большинство граждан ведут себя сознательно — они оплачивают поездку без напоминания, есть ряд «забывчивых» пассажиров, которые расплачиваются только после обращения контролера или водителя.
Новый способ оплаты начали активно внедрять на маршрутах электротранспорта города в сентябре. Как поясняли в мэрии Казани, из-за того, что на транспортных предприятиях не хватает кондукторов, билеты пассажирам зачастую продают водители. Для того, чтобы решить проблему с безбилетниками, на линиях усилена работа службы Контрольно-ревизионного отдела Метроэлектротранса.
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