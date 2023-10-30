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В Казани усилили охоту за «зайцами» в транспорте с бескондукторной оплатой
В Казани усилен контроль за пассажирами в трамваях и троллейбусах с бескондукторной системой оплаты. Так, за 27 октября поймано сразу 43 пассажира, пытавшихся проехать без билета, рассказали в МУП «Метроэлектротранс».
В телеграм-канале предприятия напомнили, что по такой системе на сегодня работают 48 трамваев и 70 троллейбусов. Оплатить в них проезд можно, приложив транспортную, банковскую карту либо смартфон к специальному устройству. Чеков он не выдает, однако факт оплаты подтверждается звуковым оповещением и галочкой на экране. При проверке достаточно поднести карту или гаджет к устройству, чтобы получить нужную информацию.
Оплатить проезд наличными можно у водителя.
«Контролеры — ревизоры на линии получают информацию об оплате с терминала водителя или просят пассажира приложить карту к переносному терминалу, который покажет, была ли произведена оплата», — говорится в сообщении.
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