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В Казани вводят бескондукторную систему оплаты транспорта из-за нехватки рабочих кадров
На маршрутах общественного транспорта в Казани продолжают вводить бескондукторную систему оплаты проезда. Билеты пассажирам зачастую продают водители, так как на транспортных предприятиях не хватает кондукторов, сообщили в мэрии города.
Без кондуктора по городу стали курсировать, в частности, трамваи №4. «Пассажирам приходится идти к водителю и обилечиваться или платить по карте у него», – пишут жители в соцсетях, отмечая, что это может быть опасно.
В мэрии в ответ пояснили, что оплачивать проезд пассажиры при такой системе должны только на остановках. «Как сообщает Комитет по транспорту, сейчас на некоторых маршрутах введена бескондукторная система оплаты проезда из-за неукомплектованности кондукторским составом. По правилам, пассажиру во время движения запрещается отвлекать водителя и разговаривать с ним. <…> Если соблюдать эти простые правила, то мы получаем безопасную для пассажиров систему оплаты проезда, которая не приводит к нарушениям правил дорожного движения», – ответили представители администрации.
Напомним, транспортные предприятия Казани давно испытывают кадровый голод. В частности, этим власти города объясняют нехватку автобусов на маршрутах, из-за его пассажиры зачастую не могут уехать домой в вечернее время.
К слову, бескондукторная система оплаты проезда применяется на троллейбусах №2, однако в них билеты пассажиры приобретают не у водителя, а с помощью программно-аппаратного комплекса «AQSI 5Ф». В мэрии города сообщали о планах в будущем масштабировать эту систему на другие маршруты общественного транспорта.
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