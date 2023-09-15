Казанцам объяснили, как будут бороться с «зайцами» при бескондукторной системе

Опыт работы бескондукторной системы оплаты проезда на троллейбусах №2 в Казани показал, что процент безбилетников неуклонно снижается. Так прокомментировали в МУП «Метроэлектротранс» ситуацию с «зайцами».

«Если в начале до половины пассажиров могли не оплатить проезд, то сейчас это единичные случаи», — пояснили в предприятии.

Поскольку со следующей недели бескондукторная система начнет действовать еще на трех маршрутах — на троллейбусах №6, 13 и трамвае №4, будет усилена работа службы Контрольно-ревизионного отдела предприятия, основная цель которого «не столько оштрафовать, сколько привить культуру оплаты проезда».