Юрист напомнил, выращивание каких растений может обернуться восемью годами тюрьмы

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За выращивание на садовом участке растений, содержащих психотропные вещества, грозит уголовная ответственность. Об этом рассказал юрист Илья Русяев, сообщает портал News.ru.

Среди запрещенных растений специалист в первую очередь упомянул «мак снотворный и другие виды рода Papaver (мак – прим. Т-и) которые содержат морфин и кодеин», гармалу обыкновенную, известную также как могильник, и мимозу хостилис.

«Ответственность за нарушение запрета варьируется в зависимости от количества обнаруженных растений. Если выявленный размер будет признан особо крупным, наказание может достигать восьми лет лишения свободы», – подчеркнул эксперт.

Небольшое число запрещенных растений может привести к административному наказанию в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. рублей или ареста на срок до 15 суток. Но десять и более растений квалифицируются как крупный размер, что грозит штрафом до 300 тыс. рублей, обязательными работами до 480 часов или лишением свободы на срок до двух лет.

При этом, по словам юриста, наличие даже одного экземпляра запрещенного растения на участке может повлечь проверку со стороны правоохранительных органов. «<...> важное значение имеет, как именно растение оказалось на участке: если оно попало туда случайно, например в виде сорняка, а владелец участка принял меры для его удаления, это может быть смягчающим обстоятельством», – уточнил он.

В перечень запрещенных растений также включены ипомея трехцветная, турбина щитковидная и некоторые виды шалфея, в том числе шалфей предсказателей. Все они содержат психоактивные вещества в листьях, корнях или семенах, подытожил Русяев.