Юрист напомнила о растениях, за выращивание которых грозит тюрьма

Ипомея

Фото: © Аделина Шарипова / «Татар-информ»

За выращивание некоторых растений в России предусмотрена административная и даже уголовная ответственность – из-за содержания в них психоактивных веществ. Об этом напомнила кандидат юридических наук, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г. В. Плеханова Ольга Леонова, сообщает агентство «Прайм».

Перечень запрещенных к выращиванию растений содержится в постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2010 года №934 в редакции 2024 года. В него включены далеко не только широко известные мак снотворный (Papaver somniferum) и конопля (Cannabis sativa), но и многие виды, о запрете которых знают далеко не все дачники.

Это, в частности, ипомея трехцветная (Ipomoea tricolor), турбина щитковидная (Turbina corymbosa) и гармала обыкновенная, или могильник (Peganum harmala). Выращивание этих трех видов запрещено с 2024 года.

В список также включены мимоза хостилис (Mimosa hostilis), шалфей предсказателей (Salvia divinorum), голубой лотос (Nymphea caerulea), роза гавайская (Argyreia nervosa), различные виды кактусов, содержащие мескалин (например, Lophophora williamsii) и так далее.

За выращивание даже одного экземпляра запрещенного растения предусмотрен штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а в ряде случаев и административный арест на срок до 15 суток.

По словам юриста, выращивание от 10 до 100 кустов запрещенного растения будет классифицироваться как преступление в крупном размере, более 100 кустов – в особо крупном размере. Также к уголовной ответственности могут привлечь за хранение или получение трех или более граммов семян оказавшихся под запретом растений.

Выращивание от 10 до 100 растений грозит владельцу участка или ответственному за благоустройство лицу штрафом до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, или обязательными работами до 480 часов, или лишением свободы сроком до двух лет. Если кустов более 100, речь может идти уже о лишении свободы на срок до восьми лет.

«Основанием для проверки со стороны правоохранительных органов может стать высадка даже одного экземпляра запрещенного растения на общественной территории», – подчеркнула Леонова. И добавила, что уголовная ответственность наступит, если будет доказано: посадка производилась умышленно, а растение использовалось в запрещенных целях.