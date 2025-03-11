Юрист перечислил растения, выращивание которых на дачах запрещено

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О растениях, за нарушение запрета на выращивание которых россиянам грозит до восьми лет лишения свободы, напомнил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры» Илья Русяев. Об этом сообщает РИА Новости.

«В числе запрещенных растений можно выделить мак снотворный (Papaver somniferum) и другие виды рода Papaver, которые содержат морфин и кодеин. Посадка даже небольшого количества таких растений может повлечь административную ответственность, а культивирование в крупном размере – уголовную», – заметил специалист.

Эксперт также упомянул ипомею трехцветную (Ipomoea tricolor) – декоративный вьюнок с голубыми цветами, семена которого содержат психоактивные вещества, схожие по структуре с ЛСД, турбину щитковидную (Turbina corymbosa), содержащую алкалоиды эрголинового ряда, которые могут вызывать психоактивный эффект, и гармалу обыкновенную (Peganum harmala), известную также как могильник, чьи семена и корни содержат алкалоиды, которые могут использоваться в качестве компонентов психотропных веществ.

«Аналогичный статус имеет мимоза хостилис (Mimosa hostilis) – кустарник с мощной корневой системой, содержащий психоактивные соединения. Запрещены и некоторые виды шалфея, в частности шалфей предсказателей (Salvia divinorum), так как его листья обладают выраженным галлюциногенным эффектом», – отметил юрист.

При небольшом количестве обнаруженных растений владельцу участка грозит административное наказание в виде штрафа от 3 тыс. до 5 тыс. рублей или ареста на срок до 15 суток. Если же растений на участке десять или больше, то «это уже квалифицируется как крупный размер». Нарушителя ждут штрафы до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов или лишение свободы на срок до двух лет.

«Если выявленный размер будет признан особо крупным, наказание может достигать восьми лет лишения свободы», – уточнил Русяев.

По словам специалиста, случайное попадание запрещенных видов, в том числе в качестве сорняка, а также принятые владельцем меры по его удалению могут стать смягчающим обстоятельством. Однако намеренное культивирование и сбор семян и частей растений следствие может квалифицировать как умысел, что увеличивает степень ответственности.

«Чтобы избежать проблем, рекомендуется тщательно проверять перечень запрещенных растений перед посадкой и при необходимости консультироваться со специалистами. <...> лучше заранее исключить риски, чем сталкиваться с юридическими последствиями», – подытожил юрист.