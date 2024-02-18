В России запретили выращивать ипомею трехцветную, гармалу и турбину щитковидную

Ипомея трехцветная

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В России ввели уголовную ответственность за выращивание распространенного дачного цветка — ипомеи трехцветной (Ipomoea tricolor), а также еще двух растений — гармалы и турбины щитковидной. Соответствующее постановление Правительства страны подписал Премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Теперь выращивание десяти и более кустов ипомеи, гармалы и турбины будет рассматриваться как культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в соответствии со статьей 231 Уголовного кодекса РФ.

Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — восемь лет лишения свободы. Выращивание от десяти до 100 кустов цветка будет считаться совершением преступления в крупном размере, более 100 кустов — в особо крупном размере.

Депутат Государственной Думы от КПРФ Сергей Гаврилов пояснил РИА Новости, что в семечках ипомеи содержатся галлюциногенные вещества. По его словам, уголовная ответственность грозит за хранение или получение даже трех граммов семян ипомеи трехцветной.

В связи с этим парламентарий предупредил, что ипомея очень быстро размножается. Ее можно встретить на кустах и у обочин, она очень похожа на полевой вьюнок и растет повсюду как сорняк.

Семена, стебли, цветы и листья ипомеи трехцветной содержат алкалоиды и веками использовались мексиканскими индейцами в качестве источника психоактивных веществ.

Гармала обыкновенная (Peganum harmala), или могильник обыкновенный, традиционно рассматривалась прежде всего как лекарственное растение. Однако бедуины использовали ее для достижения измененного состояния сознания при совершении ритуальных практик.

Аналогичным образом индейцы Мексики применяли относящуюся к тому же семейству вьюнковых, что и ипомея, турбину щитковидную (Turbina corymbosa).