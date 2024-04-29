Колонка садовода: о пользе розовой лампы, запрете на ипомею и борьбе с борщевиком

Лампы досветки, или «розовые лампы», как у нас их называют, сейчас используются очень широко

Фото: © Аделина Шарипова / «Татар-информ»

Красная волна для роста, синяя – для здоровья

Лампы досветки, или «розовые лампы», как у нас их называют, сейчас используются очень широко. И, на мой взгляд, это правильно: лампы вещь нужная и полезная, и хорошо, что сейчас доступно множество их вариантов на любой кошелек. Смысл ламп в продлении для растений светового дня, когда он еще недостаточно долог, например в тот период, когда высевается рассада. Или когда мы выращиваем домашние тропические растения, которым не хватает светового дня зимой. Напомню, таким растениям требуется от 12 до 16 часов света в сутки.

У ламп, которые наш глаз воспринимает как розовые, на самом деле сине-красный спектр, в них, как правило, установлены синий и красный светодиоды. Дело в том, что растения потребляют из солнечного спектра в основном эти две волны: красную для роста, синюю для здоровья. При этом все-таки стоит давать растениям примерно 15% белого света. У меня досветка состоит из шести красно-синих и двух белых ламп. Но можно пользоваться и просто белыми лампами, с ними растения тоже неплохо растут – сами выбирают из белого спектра синий и красный свет.

Ипомея – прекрасное растение с прекрасными цветами. Она вьется, ею можно декорировать заборы, неприглядные строения и так далее Фото: © Аделина Шарипова / «Татар-информ»

Запретами ничего не решишь

Я считаю, что запрет на выращивание ипомеи трехцветной совершенно неправильная вещь. Запретами ничего решишь, людям надо объяснять, проводить профилактическую работу, ограничивать, а не запрещать. Ипомея – прекрасное растение с прекрасными цветами. Она вьется, ею можно декорировать заборы, неприглядные строения и так далее.

Если человек захотел выращивать что-то для получения галлюциногена, вы не сдержите его никакими запретами. Вот как выращивают подпольно коноплю, так и ипомею будут выращивать. Надо различать тех, кто занимается этим в разумных масштабах, используя ипомею как декоративное растение. Может быть, стоит вводить какие-то ограничения, но не запреты.

Ту же коноплю у нас в стране в свое время тоже запретили тотально. Хотя есть разные ее виды – к примеру, чрезвычайно полезна Cannabis sativa, или конопля посевная. Раньше на Руси широко использовались и конопляное масло, и конопляные каши из зерна. И сам стебель использовался для производства веревок, ниток, тканей. Поэтому со временем было разрешено выращивание конопли (так называемой технической, – прим. Т-и) в промышленных целях. Вредны ведь только виды с большим содержанием алкалоидов, то есть индийская и азиатская конопли. Думаю, пройдет время, и тотальный запрет на ипомею тоже будет снят.

Борщевик Сосновского – это действительно бедствие. В наших северных регионах уже целые поля этого вредителя, там он оккупировал все балки, овражки, пролески Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Борщевик мы распространили собственноручно

Борщевик Сосновского – другое дело, это действительно бедствие. В наших северных регионах уже целые поля этого вредителя, там он оккупировал все балки, овражки, пролески, наступает на посевные площади, растет вдоль обочин дорог.

И проблема не в частниках, которых предлагается усиленно штрафовать. Частник вряд ли будет оставлять такое добро у себя на участке, все-таки это очень агрессивное и ядовитое растение. Да, есть частники, которые забрасывают свои участки. По законодательству, если они не используют землю годами, они ее лишаются. Вот и надо этот закон применять. То есть если мы видим: участок заброшен, пять лет ничего не производится, все заросло бодяком, борщевиком, американским кленом, все это сыпется на соседние участки и все призывы к ответственности владельца не имеют результата, – тогда через суд лишать его участка, отдавать тем, кто хочет им заниматься. В этом плане надо быть построже. Земля – это ведь не просто так, она должна работать, должна быть обихожена, любима, засеяна. Тогда она добрая, отдает урожай. А иначе все бодяком зарастает.

Наверное, надо активизировать борьбу на землях, которые принадлежат муниципалитетам. Вот тут надо штрафовать и заставлять бороться. В Татарстане, к слову, борются очень хорошо. Но, скажем, во Владимирской, Вологодской, Тверской областях просто тихий ужас. Причем распространили мы борщевик своими руками. Он был эндемиком на Сахалине, и его завезли на материк как кормовое растение, начали использовать для силосования. Только коровы тоже умные, не горят желанием есть ядовитую пищу. В общем, как кормовое растение его обнулили, а вот он себя обнулить не позволяет. Получилось как с кроликами в Австралии – завезли и потом не знали, что с ними делать.

Водянова Татьяна Юрьевна – руководитель Казанского клуба садоводов и цветоводов «Отрада», садовод-любитель.

Родилась в Казани. Окончила мехмат Казанского университета и Казанский сельскохозяйственный институт (ныне КГАУ) по кафедре плодоовощеводства.

По окончании КГУ работала в НИИ математики и механики имени Н. Г. Чеботарева, позже – в КСХИ на кафедре плодоовощеводства, главным агрономом АПК Казанской нефтебазы, в лаборатории микроклонирования растений ООО «Алчак» (1997-2005).

Занимается размножением картофеля, плодовых кустарников, тропических растений в домашней лаборатории.