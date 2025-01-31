Юный волонтер из Челнов получил благодарственное письмо от бойцов СВО

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Юный волонтер из Набережных Челнов, ученик школы №53 получил благодарственное письмо от военнослужащих. Вместе с бабушкой – волонтером Мадиной Мухаметзяновой – он готовит чак-чак для бойцов.

Вчерашний урок математики юный Бахтияр запомнит надолго. Волонтер группы «Своих не бросаем 16» устроила для восьмилетнего мальчика настоящий сюрприз. Анна Артемьева недавно вернулась с передовой, и бойцы передали через нее благодарственное письмо для Бахтияра.

«Бахтияр у нас вместе со своей семьей помогает нашим ребятам, это не простой чак-чак, который они отправляют ребятам. Ребята его ждут, этот чак-чак. Бахтияр активно помогает бабушке, маме. Солдаты всё это видят. И решили ему передать благодарственное письмо с пожеланиями, чтобы не останавливался и продолжал дальше», – рассказала Анна Артемьева.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Солдаты также передали для мальчика новогодний сухпаек, включающий орешки, консервы и многое другое. Без внимания юного волонтера не оставила и администрация Центрального района: школьнику вручили конструктор Lego.

Любовь к готовке у Бахтияра появилась благодаря бабушке – Мадине Мухаметзяновой. Челнинка является руководителем группы «Мадина и ее команда». Активисты-волонтеры регулярно готовят и отправляют сладкое угощение для военнослужащих.

«Он всегда помогает, когда я готовлю, говорит: „Абика, давай я тебе тоже помогу“. Блины печем с ним, он уже знает, какой там состав, что надо… Он все считает, я кладу. И с чак-чаком так же. Он говорит: „Абика, давай я тоже порежу“. Я для него специально маленький нож достала, режет сидит, с удовольствием это делает», – отметила Мадина Мухаметзянова.

В процессе готовки принимает участие и мама Бахтияра – Алсу Мухаметзянова. «Мы от всей души готовим для наших ребят, это же для них. И огромное им спасибо за то, что мы живем под тихим и мирным небом», – сказала она.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Все ученики 53-й школы стараются помогать бойцам и поддерживать их, заверяют в учебном заведении.

​«Наша школа очень активно участвует в военно-патриотических мероприятиях, акциях, в детских сердцах это очень откликается. Также наши ребята неравнодушны и к участникам СВО, они с большим удовольствием пишут письма, формируют подарки», – заявила советник директора по воспитательной работе Ляйсан Мифтахова.

О важности писем и детских рисунков для военнослужащих сказала и волонтер группы «Своих не бросаем 16». «В каждом блиндаже, на каждых позициях висят детские рисунки или письма, которые солдаты складывают и носят в качестве оберега, они читают, плачут, и им это очень важно. Скоро 23 Февраля – рисуйте, пишите, а мы уже все отвезем», – пообещала волонтер Анна Артемьева.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Что касается юного волонтера, сюрприз удался. «Спасибо большое за подарок! Мне очень приятно. Я и дальше вам буду помогать. Победа будет за нами!» – заявил он и призвал других ребят следовать его примеру.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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