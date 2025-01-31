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СВО 31 января 2025 13:43

Юный волонтер из Челнов получил благодарственное письмо от бойцов СВО

Юный волонтер из Челнов получил благодарственное письмо от бойцов СВО
Фото предоставлено Лилией Гатиной

Юный волонтер из Набережных Челнов, ученик школы №53 получил благодарственное письмо от военнослужащих. Вместе с бабушкой – волонтером Мадиной Мухаметзяновой – он готовит чак-чак для бойцов.

Вчерашний урок математики юный Бахтияр запомнит надолго. Волонтер группы «Своих не бросаем 16» устроила для восьмилетнего мальчика настоящий сюрприз. Анна Артемьева недавно вернулась с передовой, и бойцы передали через нее благодарственное письмо для Бахтияра.

«Бахтияр у нас вместе со своей семьей помогает нашим ребятам, это не простой чак-чак, который они отправляют ребятам. Ребята его ждут, этот чак-чак. Бахтияр активно помогает бабушке, маме. Солдаты всё это видят. И решили ему передать благодарственное письмо с пожеланиями, чтобы не останавливался и продолжал дальше», – рассказала Анна Артемьева.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Солдаты также передали для мальчика новогодний сухпаек, включающий орешки, консервы и многое другое. Без внимания юного волонтера не оставила и администрация Центрального района: школьнику вручили конструктор Lego.

Любовь к готовке у Бахтияра появилась благодаря бабушке – Мадине Мухаметзяновой. Челнинка является руководителем группы «Мадина и ее команда». Активисты-волонтеры регулярно готовят и отправляют сладкое угощение для военнослужащих.

«Он всегда помогает, когда я готовлю, говорит: „Абика, давай я тебе тоже помогу“. Блины печем с ним, он уже знает, какой там состав, что надо… Он все считает, я кладу. И с чак-чаком так же. Он говорит: „Абика, давай я тоже порежу“. Я для него специально маленький нож достала, режет сидит, с удовольствием это делает», – отметила Мадина Мухаметзянова.

В процессе готовки принимает участие и мама Бахтияра – Алсу Мухаметзянова. «Мы от всей души готовим для наших ребят, это же для них. И огромное им спасибо за то, что мы живем под тихим и мирным небом», – сказала она.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Все ученики 53-й школы стараются помогать бойцам и поддерживать их, заверяют в учебном заведении.

​«Наша школа очень активно участвует в военно-патриотических мероприятиях, акциях, в детских сердцах это очень откликается. Также наши ребята неравнодушны и к участникам СВО, они с большим удовольствием пишут письма, формируют подарки», – заявила советник директора по воспитательной работе Ляйсан Мифтахова.

О важности писем и детских рисунков для военнослужащих сказала и волонтер группы «Своих не бросаем 16». «В каждом блиндаже, на каждых позициях висят детские рисунки или письма, которые солдаты складывают и носят в качестве оберега, они читают, плачут, и им это очень важно. Скоро 23 Февраля – рисуйте, пишите, а мы уже все отвезем», – пообещала волонтер Анна Артемьева.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

Что касается юного волонтера, сюрприз удался. «Спасибо большое за подарок! Мне очень приятно. Я и дальше вам буду помогать. Победа будет за нами!» – заявил он и призвал других ребят следовать его примеру.

Ранее в своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за важный вклад в поддержку СВО. «Люди делают это искренне и от всего сердца, объединяя вокруг себя таких же неравнодушных граждан, собирая целые команды единомышленников», – отметил руководитель республики.

Фото предоставлено Лилией Гатиной

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане, получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

Узнайте больше о службе по контракту в рядах ВС РФ, премиях, льготах и выплатах на heroes-tatarstan.ru или по телефону 117. Также можно обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. 8 (843) 221-44-52 или позвонить по номеру 8 (800) 222-59-00.

Материал подготовлен при участии Лилии Гатиной.

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