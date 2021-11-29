Япония закроет въезд для иностранцев из-за «омикрон»-штамма Covid-19

С 30 ноября Япония закроет въезд в страну для иностранных граждан. Таким образом, утрачивают силу послабления для зарубежных бизнесменов и студентов, введенные 8 ноября, рассказал Премьер Японии Фумио Кисида.

Ужесточение связано с распространением в мире нового штамма коронавируса — «омикрон» и будет действовать до выяснения уровня опасности данного варианта вируса.

«Вводится запрет на въезд иностранцев из всех стран с 30 ноября», — приводит его слова РИА Новости.

Напомним, что в России пока не обнаружено случаев заражения этой разновидностью Covid-19.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Всемирная организация здравоохранения оценила его как вызывающий беспокойство и дала ему название по греческой букве «Омикрон».