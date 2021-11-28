В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии штамма «омикрон» в России

В России пока не выявлено заражений новым омикрон-штаммом коронавируса SARS-CoV-2. Об этом заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает РИА Новости.

«По состоянию на воскресенье штамм „омикрон“ в России не обнаружен», — подчеркнул представитель санитарного ведомства.

Вместе с тем специалист заверил, что «при этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время».

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Всемирная организация здравоохранения оценила его как вызывающий беспокойство и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

Случаи заражения этим вариантом Covid-19 подтвердились в Гонконге, Израиле, Бельгии, Чехии, Германии, Великобритании, Италии, Австралии и ряде других стран. О возможных случаях заражения им в России рассказал сенатор и заслуженный врач РФ Владимир Круглый, о чем сообщало ИА «Татар-информ».