«Я устал, я ухожу» по-американски и рискованный развод по-российски: обзор событий недели

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Страна должна быть комфортной: Рустам Минниханов возглавил новую комиссию Госсовета РФ

Событие недели для Татарстана – указом Владимира Путина Раис Татарстана назначен председателем комиссии Государственного Cовета РФ по направлению «Инфраструктура для жизни».

Назначение Рустама Минниханова не случайно – это результат признания итогов его деятельности с 2020 года на посту председателя комиссии Госсовета по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и городской среды. За время его работы в этом качестве в строительном секторе был достигнут рекордный уровень ввода жилья с ростом почти в полтора раза: с 80 млн кв. метров в 2019 году до 110 млн в 2023-м. Неудивительно, что Минниханов был назначен на участок, перекликающийся с его предыдущей работой в Госсовете.

Новый нацпроект объединяет и синхронизирует все виды работ по созданию инфраструктуры нового качества. Он будет включать в себя комплексное развитие населенных пунктов, мероприятия по жилищному и дорожному строительству, по формированию более комфортных условий для проживания граждан, для модернизации жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение современным общественным транспортом и так далее.

Сам по себе новый национальный проект обобщает восемь федеральных проектов: «Развитие населенных пунктов», «Новые жилищные возможности», «Ипотека», «Городская среда», «Обновление жилищного фонда», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Инфраструктурное меню», «Новый ритм строительства». По ним будут установлены целевые показатели.

Как видим, заявленный масштаб нацпроекта гигантский, что накладывает такую же ответственность на председателя соответствующей комиссии Госсовета.

К слову, Татарстан уже шагает в российском авангарде по теме комплексного развития территорий с созданием комфортной и безопасной среды для проживания. Наработки республики здесь проверены практикой. Есть удачные примеры частно-государственного партнерства по этой теме с крупными землевладельцами и застройщиками. Есть и инновационные решения – например, создание в Татарстане Института пространственного планирования для развития агломераций. Учреждение задает тренды в развитии территории и создании современного городского пространства.

Цифровизация систем управления городами, одинаковый уровень комфорта городской среды на территории агломераций, обеспечение связности внутри них, вовлечение спутников в состав крупных городов, комплексный подход к социально-экономическому развитию территорий и прочее – все это уже работает в республике. Теперь стоит задача масштабировать эти практики на всю страну. Так что Рустаму Минниханову есть от чего отталкиваться в новой ответственной работе.

Стоп-кадр видео

«Я устал, я ухожу»: Джо Байден снял свою кандидатуру на выборах президента США

Событие недели для Америки – Джо Байден официально выбыл из гонки за кресло в Овальном кабинете. Об этом он сообщил в официальном письме, размещенном в соцсетях, а позже объяснил свое решение в специальном видеообращении.

«Думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении обязанностей как президента до конца своего срока», – заявил он.

Причины такого решения совершенно прозрачны – очевидное для всех ухудшающееся ментальное и физическое состояние 81-летнего политика и проигранные вчистую дебаты с Дональдом Трампом. Шансов на успех на выборах 5 ноября у него не было. Байден уже успел официально поддержать кандидатуру Камалы Харрис и призвал демократов «объединиться и победить Трампа».

При этом он не стал слагать с себя обязанности президента США, которыми наделен по закону до 20 января 2025 года.

Кандидат от демократов должен быть официально объявлен на съезде партии, который состоится 19-22 августа в Чикаго. Но нет никаких сомнений, что этим кандидатом будет действующая вице-президент, которую поддержали все влиятельные лица Демократической партии.

Трамп уже успел высказаться в том духе, что выиграть выборы у Камалы Харрис будет еще проще. Но, как видится, 45-й президент США выдает желаемое за действительное – у Харрис есть свои плюсы.За нее – мигранты и люди нетрадиционной ориентации, преподаватели и студенты вузов, работники IT-сектора, жители крупных городов (главным образом на севере страны), афроамериканцы, латиноамериканцы. И, разумеется, не стоит сбрасывать со счетов феминисток да и в целом женщин, учитывая проблемы Трампа, связанные со слабым полом.

Кроме того, против последнего может сыграть тот козырь, который он сам использовал в борьбе с 81-летним соперником, – возраст. Харрис 59 лет, а Трампу уже 78. Так что по возрасту он годится Камале в отцы, а для избирателей становится самым пожилым в истории США кандидатом в президенты. Значительная часть избирателей страны считает его слишком старым для еще четырех лет президентства.

Уже сегодня опросы общественного мнения показывают, что у Трампа и Харрис почти равный уровень поддержки. По данным исследования газеты The New York Times и института Siena College, за бывшего американского лидера готовы отдать голос 48% избирателей, а за действующего вице-президента – 47%. Так что в ближайшие три с небольшим месяца нас ждет очень увлекательное зрелище в виде политической битвы за пост президента США.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Это не рейдерский захват: развод в семье Бакальчук вызвал разговоры о поглощении Wildberries

«Они сошлись. Волна и камень», – примерно такими словами классика можно охарактеризовать событие недели в деловой жизни страны. Этим событием оказался… развод. Да не простой, а в семье Татьяны Бакальчук, самой богатой женщины России с состоянием $7,2 млрд (согласно Forbes), владелицы маркетплейса Wildberries – одной из самых дорогих компаний Рунета по версии того же Forbes.

«Это не рейдерский захват. Это развод. С самого начала все было согласовано с Владиславом, он лично присутствовал на презентации топ-менеджменту новой структуры объединенной компании. Сделка полностью одобрена и поддержана. Спасать меня ни от кого не нужно», – так отрегировала Бакальчук в соцсетях на информационную волну вокруг событий, происходящих с Wildberries.

Владислав – это муж Татьяны Бакальчук. Двадцать лет назад они вместе создали сайт онлайн-торговли, который вырос в российского интернет-гиганта. По словам Татьяны, у ее супруга в собственности примерно один процент компании. Брачного договора не было, так что впереди, возможно, утомительный бракоразводный процесс с дележом имущества. При отсутствии брачного договора совместно нажитое добро делится между супругами, как правило, пополам.

Казалось бы, банальная история – «люди встречаются, люди влюбляются, женятся» и разводятся. Но не тут-то было. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале выложил видео встречи с Владиславом Бакальчуком. Последний попросил у Кадырова помощи, заявив, что сделка по слиянию Wildberries и Russ Outdoor – это рейдерский захват бизнеса, а его супруга «ограждена» от мужа и детей, так что они даже не имеют возможности пообщаться. Кадыров пообещал помочь и дал распоряжение депутату Госдумы Адаму Делимханову «заняться вопросом».

Что это за слияние Wildberries и Russ Outdoor? В середине июня эти компании заявили о намерении объединиться «с целью создания цифровой торговой платформы». Russ Outdoor – крупнейший в России оператор наружной рекламы. Бенефициарами являются братья Роберт и Леван Мирзояны. Есть мнение, что компания аффилирована с членом Совета Федерации РФ Сулейманом Керимовым.

Слияние Wildberries и Russ Outdoor вызывает очень много вопросов. Так, муж Бакальчук заявил, что компании Russ Outdoor отдали 35% вновь созданного бизнеса и полностью все управление. Действительно, Wildberries и Russ Outdoor создали совместное предприятие – ООО «РВБ». Оно зарегистрировано по тому же адресу, где находится московский офис Russ. Учредителями юрлица выступают ООО «Вайлдберриз» (65%) и основной владелец Russ — ООО «Стинн» (35%). ООО «Вайлдберриз» переоформило на объединенную компанию около двух десятков своих дочерних юрлиц. Гендиректором структуры указан Роберт Мирзоян.

При этом оборот Wildberries за 2023 год – 2,7 трлн рублей, а оборот Russ Outdoor за тот же год – 27 млрд. То есть разница 100-кратная, а не в пропорции 65 на 35. Такое распределение долей выглядит очень странно. Как и передача управления – в объединенной компании на ключевые посты назначаются сотрудники Russ. Кроме того, странно выглядит и сделка сама по себе. Объединились компании из совершенно разных бизнесов – оператор наружной рекламы и гигантский маркетплейс. И еще: перевод активов на баланс нового юрлица состоялся без согласования сделки от ФАС, Минпромторга и Минфина РФ, а такие сделки требуют одобрения. Хотя говорят о каком-то «согласовании с Владимиром Путиным».

Все очень похоже на поглощение гиганта интернет-торговли более мелкой компанией. Так ли это? В любом случае должны высказаться официальные лица из высших эшелонов власти, чтобы унять нездоровые страсти по вопросам объединения компаний и развода супругов. Ведь Wildberries – это не только имущество Татьяны и Вячеслава Бакальчук, это платформа, на которой работают сотни тысяч предпринимателей, открывших пункты выдачи заказов. И у которой несколько десятков миллионов пользователей. Так что решать эту ситуацию общероссийского масштаба нужно как можно скорее.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Хотелось бы кратного снижения долгов по налогам»: Суяргулов просит показать ему «злодеев»

Итоги исполнения бюджета в первом полугодии обсудили на совещании финансовых, казначейских и налоговых органов Татарстана.

Налоговики собрали на территории республики 710 млрд рублей – и это на 171,5 млрд больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В консолидированный бюджет Татарстана поступило 298 млрд рублей. Из них собственные доходы составили 244 млрд рублей. «В текущем году бюджет исполняется напряженно», – заметил Раис РТ Рустам Минниханов.

Одна из главных причин – снизилось поступление налога на прибыль организаций – на 5,4% по сравнению с тем же периодом 2023 года, до 83,3 млрд рублей. А это основной для бюджета республики налог. Руководитель республики поручил отраслевым министерствам разобраться с ситуацией.

Большой резерв для бюджета – во взыскании долгов по налогам. А их накопилось на 11,2 млрд рублей.

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов заявил, что после беседы с правоохранительными органами должники добровольно перечислили в бюджеты 5 млрд рублей. «Но темпы снижения у нас идут не активно, мы плаваем в одном диапазоне. У нас что получается – мы одних принуждаем к выплате, другие появляются? Или те же повторно не платят?» – задался он вопросом.

По его словам, нужно разобраться, есть ли системные неплательщики, «которые постоянно требуют нашего контроля».

Суяргулов заметил: работы проделано много, а результаты нельзя назвать хорошими. «На плаву просто держимся, а хотелось бы кратно начать снижать задолженность. Жду от вас списки вот этих злодеев, которые систематически у нас не платят. Нужно понять – мы их заставляем (платить, – прим. Т-и), а они потом опять не платят, или это новые (должники, – прим. Т-и) появляются. Если новые появляются, то нужно понимать почему», — сказал Суяргулов, обращаясь к руководителю УФНС по Татарстану Марату Сафиуллину и руководству республики.

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов заметил, что работа по ее ликвидации нужна серьезная и проблему «наскоком не решить». Есть безвозвратные долги, но основная-то часть – «живая».

Суяргулов обратил внимание, что достаточно большая задолженность у предприятий-банкротов.

«Здесь надо разобраться, что с конкурсными управляющими, чем они занимаются, есть ли у них возможности для погашения задолженности, а самое главное – понять, есть у нас возможность привлекать к субсидиарной ответственности владельцев этих бизнесов (предприятий-банкротов, – прим. Т-и)», — сказал прокурор.

Рустам Минниханов добавил, что полностью согласен в этой части. «Пока еще ни один арбитражный управляющий ни одно предприятие не оздоровил. Зарплаты они хорошие получают, а проблемы остаются на государстве», — добавил Раис РТ.

В целом руководитель республики подчеркнул, что напряженная обстановка с исполнением бюджета Татарстана не должна коснуться реализации национальных проектов в республике, на которые должно быть направлено 35,1 млрд рублей, из них 15,6 млрд – из казны республики. Также не должна пострадать реализация крупных проектов в Татарстане.

Рустам Минниханов констатировал: «Текущая экономическая ситуация остается напряженной». И задача отраслевых министерств – обеспечить работоспособность всех организаций: от микропредприятий до крупных производств. По его словам, нужно помогать производителям выстраивать кооперационные связи, находить рынки сбыта, использовать действующие меры поддержки, инициировать предложения на федеральный уровень по новым мерам поддержки. Раис Татарстана поручил Минэкономики, Минпромторгу, Минфину совместно с налоговыми органами и министерствами постоянно координировать эту работу.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Образец межконфессионального и межнационального мира: в Татарстане состоялась мусульманская конференция и фестиваль русской культуры

События недели в конфессиональной жизни республики – мусульманская богословская конференция в Казани и фестиваль русской культуры в Свияжске.

V международная научно-богословская конференция «Духовный Шелковый путь: значение религиозных ценностей в пространстве Большой Евразии» прошла в Казани на площадке отеля «Корстон». В ее работе принимали участие председатель Духовного управления мусульман РФ и Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман Татарстана Камиль Самигуллин, другие муфтии, представители администрации Президента РФ, Совета Федерации, министры, виднейшие ученые из России, Объединенных Арабских Эмиратов, Ирана, Бразилии, Бахрейна, Китая, Индии, Египта, стран СНГ и других государств, а также руководители международных мусульманских организаций.

«Все мы видим, что в постиндустриальных обществах с их высокими технологиями и инновациями одновременно происходит нравственная деградация. Эта псевдокультура агрессивно транслируется во все уголки земного шара как единственно правильная и прогрессивная. В сложившихся условиях мы, духовные пастыри своих народов, обязаны объединить все усилия для предотвращения вселенской аморальной катастрофы», – заявил на конференции Равиль Гайнутдин.

От имени Раиса Татарстана гостей поприветствовал заместитель руководителя администрации Раиса РТ — руководитель Департамента Раиса РТ по вопросам внутренней политики Руслан Мухарлямов. Он зачитал обращение Рустама Минниханова.

«Значительную роль в интеграционных процессах, построении в нашей стране общества межрелигиозного мира и согласия, а также укреплении братских связей между верующими играет духовенство», — подчеркнул Раис РТ.

Он обратил внимание на значение международной конференции для стран – участниц диалога. «„Духовный Шелковый путь“ стал авторитетной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития мусульманской уммы, совершенствования межрелигиозного и межнационального диалога. В этом году мероприятие проходит в городе Казани в преддверии XVI саммита БРИКС», — передал слова руководителя республики Мухарлямов.

В ходе конференции участники поделились общими итогами своей работы и опытом прошедшего года.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

А на острове-граде Свияжске состоялось торжественное открытие фестиваля «Духовное единство России – послание миру!». Он пройдет на территории двух объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО – в Свияжске, который является символом православной культуры, и Болгаре – месте, почитаемом мусульманами. В церемонии принял участие Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев.

«Главное, чтобы был мир, сейчас мы все этим обеспокоены. Наш народ видел многое, и не с такими трудностями мы сталкивались. Но народ у нас сильный, так что пройдем через все», – так Минтимер Шаймиев подчеркнул важность межнационального и межконфессионального мира на открытии фестиваля.

В Свяжске гостей праздника познакомят с русской культурой в разных ее проявлениях: в духовной сфере, фольклорной музыке, живописи, архитектуре и ремеслах. С 26 по 28 июля в свияжских храмах будут звучать духовные песнопения – здесь выступят 12 хоров из разных уголков России. Гостями из соседних стран станут ансамбль «Канторы Рима» из Эстонии, а также сербский византийский хор «Моисей Петрович» из Белграда.

А продолжится проект «Духовное единство России – послание миру!» в Болгаре, фестиваль пройдет здесь с 16 по 18 августа. Здесь откроется этнокультурный фестиваль «Ага Базар». Будет работать выставка «Арабографическая каллиграфия», пройдет лекция «Знаки и символы в шамаилях». Под открытым небом покажут оперу «Кара пулат» с эффектом световой 3D-визуализации – декорации будут проецироваться прямо на стенах памятника XIV века.

Мы видим, как в течение только одной недели в Татарстане состоялись очень важные для двух ведущих конфессий и национальностей мероприятия. Что лишний раз говорит о том, что наша республика – место межнациональной и межконфессиональной гармонии. Мир между верованиями и национальностями в Татарстане не просто фигура речи, а одна из главных скреп республики. Так было, так есть и так будет.