В Свияжске Минтимер Шаймиев открыл фестиваль русской культуры

Сегодня на острове-граде Свияжске состоялось торжественное открытие фестиваля «Духовное единство России – послание миру!». В церемонии принял участие государственный Советник Республики Татарстан Минтимер Шаймиев.

Фестиваль продлится до 18 августа и, помимо Свияжска, будет проходить еще на одной площадке – в Болгаре. Гостей праздника познакомят с русской культурой в разных ее проявлениях: в духовной сфере, фольклорной музыке, живописи, архитектуре и ремеслах. Все эти грани русской культуры будут представлены в исторической перспективе, начиная с XVI века до наших дней.

С 26 по 28 июля в свияжских храмах будут звучать духовные песнопения – выступят 12 хоров из разных уголков России. Гостями из соседних стран станут ансамбль «Канторы Рима» из Эстонии, а также сербский византийский хор «Моисей Петрович» из Белграда.

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Спасибо, что собрались, несмотря на непогоду, чтобы увидеться и посмотреть друг другу в глаза! Это очень дорого, я это очень ценю. Давно надо было встретиться. День подобрали хороший, потому что дождь нужен для хлебов», — сказал Шаймиев.

Главный госсоветник республики поблагодарил местных жителей за их работу.

«Хочу напомнить, что в прошлом году музеи Свияжска посетили 1,74 млн человек. Это немало. Туризм приносит хорошие доходы. Надо работать в этом направлении. Республика в этом плане неплохо справляется», – отметил он. Минтимер Шаймиев подчеркнул, как важно любить место, в котором ты родился и живёшь. «Главное, чтобы был мир, сейчас мы все этим обеспокоены. Наш народ видел многое, и не с такими трудностями мы сталкивались. Но народ у нас сильный, так что пройдем через все», — заключил он.

На Рождественской площади выступят фольклорные коллективы, гости фестиваля смогут потанцевать и поводить хороводы на уличных площадках. Также большая программа подготовлена для детей.

С 16 по 18 августа мероприятие продолжится в Болгаре. Здесь, под открытым небом, покажут оперу «Кара пулат» с эффектом современной световой 3D-визуализации – зрители увидят представление на стенах памятника XIV века. Также гостей ждет концертная программа Государственного камерного хора Республики Татарстан, выступление заслуженного деятеля искусств России, поэта Владислава Маленко. Зарубежные гости выступят и здесь – в программе заявлено выступление этнической группы из Сибири «Otyken».