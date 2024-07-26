Духовные лидеры мусульман стран БРИКС подписали резолюцию

В Казани была принята резолюция по итогам встречи духовных лидеров мусульман стран БРИКС. Встреча проходила в рамках V международной конференции «Духовный Шелковый путь» и Премии Священного Корана.

«Мы очень рады, что вы ответили на наше приглашение и приехали, чтобы принять участие во встрече духовных лидеров мусульман. Для нас совместно с зарубежным партнерами крайне важно заявить о нашей приверженности духовно-нравственным идеалам, гуманистическим и общечеловеческим ценностям», — сказал муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Лидеры мусульманских религиозных организаций стран БРИКС собрались в следующем составе: председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин, ректор Гуманитарного университета им. Мухаммада бин Зайда (ОАЭ) доктор Халифа Мубарак Аз-Захири, политический и религиозный деятель Ирана аятолла Алиреза Арафи, министр вакуфов Египта Усама Аль-Азхари, председатель Китайской исламской ассоциации КНР Хасан Фа Мин, глава Высшего совета по делам ислама и имамов Бразилии Халед Резк ас-Сайед Таки эд-Дин, глава Совета по межрелигиозному диалогу Эфиопии муфтий Хаджи Ибрахим Тухфа, директор Международного исламского университета Индии Jamia Islamia Ishaatul Uloom Хузейфа Гулам Мохаммад Аль-Вистанауи, глава Организации исламского образования ЮАР Ахмед Юсуф Локхат.

Ниже приводится текст документа, который содержит 9 пунктов:

Динамичное развитие БРИКС по всем направлениям деятельности, большой потенциал и нацеленность на превращение в представительный интеграционный форум для взаимодействия всех ведущих столиц многополярного мира заслуживает высокой оценки. С удовлетворением констатируем, что, объединив разные государства и представителей разных цивилизаций, БРИКС превратился в многофункциональную международную организацию, охватывающую не только политику и экономику, но и культурно-гуманитарную сферу. Мы, лидеры мусульманских организаций стран БРИКС, чувствуем особую ответственность перед Богом и народами наших стран в деле защиты боговдохновенных морально-нравственных норм, выраженных в сохранении устоев традиционной семьи, преемственности поколений, любви к Родине, защите национальных, культурных и религиозных особенностей и традиций ее народов, выступая против бездуховной глобализации и размывания идентичностей. Лидерам традиционных религий стран-участниц отведена большая роль в деле сохранения и преумножения диалога, гармоничного сосуществования и добрососедства представителей различных религий и народов. Духовные лидеры мусульман БРИКС, особо подчеркивая межцивилизационный характер организации, полностью поддерживая усилия руководителей стран по укреплению этого объединения в качестве важнейшего международного института на основе близости политических и экономических интересов, призывают к дальней-шей интеграции государств-членов на базе общих духовно-нравственных ценностей во имя созидания, стремления к построению многополярного мира с учетом всего этнокультурного и религиозного многообразия человечества. Лидеры мусульманских религиозных организаций стран БРИКС поддерживают все международные усилия по обеспечению справедливого мира и стабильности в конфликтных регионах мира. Исламская религия, как и другие религии, не приемлют террор и экстремизм в любом его проявлении, подтверждая, что не может быть никакого оправдания никаким террористическим актам. Религиозные организации мусульман государств БРИКС намерены и далее укреплять горизонтальные связи в рамках объединения взаимодействие, сотрудничество и партнерство в культурно-гуманитарной сфере во благо общих для государств-членов и их народов интересов. Участники выражают благодарность в адрес руководства Российской Федерации, председательствующей в БРИКС, и передают пожелания успехов в проведении предстоящего Саммита лидеров БРИКС в г. Казани. Благодарность выражается также в адрес организаторов мероприятия в лице Духовного управления мусульман РФ, Университета гуманитарных наук им. Мухаммада бин Зайда (ОАЭ), Правительству Республики Татарстан и Духовному управлению мусульман Республики Татарстан.

Муфтий России также подчеркнул, что в связи с присоединением в начале года четырех новых стран к межгосударственному объединению БРИКС исламский аспект в союзе усилился. Поэтому в преддверии саммита лидеры мусульманских духовенств приняли решение официально поддержать усилия глав государств.

Данная резолюция будет отправлена в секретариат БРИКС, чтобы указанные выше пункты были добавлены в итоговые документы БРИКС.