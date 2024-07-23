Страна должна быть комфортной: почему Минниханов возглавил новую комиссию Госсовета РФ

Рустам Минниханов назначен председателем комиссии Госсовета России по направлению «Инфраструктура для жизни» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Закономерное назначение

Раис Татарстана Рустам Минниханов назначен председателем комиссии Госсовета России по направлению «Инфраструктура для жизни». Соответствующий указ был подписан Президентом России Владимиром Путиным и опубликован на портале официальных правовых актов.

Указ включает в себя создание 21 комиссии, и все они соответствуют основным направлениям социально-экономического развития страны: молодежь и дети, международная кооперация и экспорт, кадры, инвестиции и другие.

Назначение Рустама Минниханова не случайно, а результат признания итогов его деятельности с 2020 года на посту председателя комиссии Госсовета по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и городской среды.

За время его работы на посту председателя комиссии в строительном секторе был достигнут рекордный ввод жилья, который с 2019-го к 2023 году увеличился в 1,5 раза – с 80,3 до 110 млн квадратных метров.

Рустам Минниханов отметился разнообразными инициативами во время работы возглавляемой им комиссии. Запомнились его предложения по увеличению предельного размера семейной ипотеки, исходя из стоимости жилья в регионах и первоначального взноса не более 20 процентов. А также о необходимости обеспечения стабильного предложения жилья в опорных пунктах, формирующих экономический потенциал региона. Кроме того, он предложил масштабировать механизм инфраструктурных облигаций в масштабах страны.

Неудивительно, что его назначили на очень перекликающийся с предыдущей работой в Госсовете РФ новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». В пользу этого назначения сыграли и передовые позиции Татарстана в России по созданию комфортной и безопасной среды для жизни.

В пользу этого назначения сыграли и передовые позиции Татарстана в России по созданию комфортной и безопасной среды для жизни Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Цели для комфортной России

7 мая 2024 года Владимир Путин подписал Указ «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

В нем были обозначены национальные цели развития страны на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Среди них национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни». Она выбрана не просто так – в настоящее время в среднем треть сетей тепло- и водоснабжения, водоотведения нуждаются в замене. Необходимо продолжить сокращение аварийного жилья, возводить социальные объекты. Также нужно приводить в нормативное состояние дороги и строить новые, чтобы обеспечить большую связанность регионов. Две тысячи населенных пунктов нуждаются в программах своего комплексного развития, а для 200 российских городов необходимо создать мастер-планы.

В том же указе для этой цели установлены целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели «Комфортная и безопасная среда для жизни».

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» будет включать комплексное развитие населенных пунктов, мероприятия по формированию более комфортных условий для проживания граждан Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новый национальный проект и его составляющие

Для выполнения этих задач и был создан новый национальный проект «Инфраструктура для жизни», а в Госсовете России для его реализации образована соответствующая комиссия, которую и возглавил Рустам Минниханов. Новый нацпроект объединяет и синхронизирует все виды работ по созданию инфраструктуры нового качества.

Национальный проект «Инфраструктура для жизни» будет включать комплексное развитие населенных пунктов, мероприятия по жилищному и дорожному строительству, по формированию более комфортных условий для проживания граждан, для модернизации жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение современным общественным транспортом и так далее.

Сам по себе новый национальный проект является обобщающим для ряда федеральных проектов. В проект «Инфраструктура для жизни» будет включено восемь федеральных проектов: «Развитие населенных пунктов», «Новые жилищные возможности», «Ипотека», «Городская среда», «Обновление жилищного фонда», «Модернизация коммунальной инфраструктуры», «Инфраструктурное меню», «Новый ритм строительства». По ним так же будут установлены целевые показатели.

Финансирование проекта будет вестись в том числе за счет инструментов инфраструктурного меню, самые востребованные из которых – казначейские и инфраструктурные бюджетные кредиты, облигации. Напомним, что также по поручению Президента будут списаны около двух третей задолженностей регионов по их бюджетным кредитам при условии инвестирования регионов в инфраструктуру.

Новый нацпроект объединяет и синхронизирует все виды работ по созданию инфраструктуры нового качества Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Опыт Татарстана пригодится

Как видите, заявленный масштаб нового национального проекта гигантский, что накладывает такую же ответственность на председателя соответствующей комиссии Госсовета. К слову, Татарстан уже шагает в российском авангарде по теме комплексного развития территорий с созданием комфортной и безопасной среды для проживания. Наработки республики здесь проверены практикой.

Есть удачные примеры частно-государственного партнерства по этой теме с крупными землевладельцами и застройщиками республики. Есть и инновационные решения. Например, создание в Татарстане в 2022 году Института пространственного планирования с целью проработки вариантов развития агломераций. Учреждение задает тренды в развитии территории и создании современного городского пространства.

Цифровизация систем управления городами, одинаковый уровень комфорта городской среды на территории агломераций, вовлечение в состав крупных городов-спутников, обеспечение связности территорий городской агломерации, комплексный подход к социально-экономическому развитию территорий и прочее. Все это уже работает в республике. Теперь стоит задача масштабировать эти практики на всю страну. Так что Рустаму Минниханову есть от чего отталкиваться в новой ответственной работе. Россия должна быть комфортной!