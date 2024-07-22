Джо Байден сошел с президентской гонки в США Фото: Стрингер, РИА Новости

Почему Байден решил закончить президентскую гонку

Джо Байден сошел с президентской гонки в США. Об этом он сообщил в официальном письме, размещенном в соцсетях.

«Думаю, что в лучших интересах моей партии и страны будет, если я снимусь и сосредоточусь на исполнении обязанностей как президента до конца своего срока», — написал он.

По одной из версий, ближайшие соратники по Демократической партии США убедили 81-летнего президента, что у него уже нет шансов в противостоянии с Дональдом Трампом. На все это наложился обнаруженный у Байдена коронавирус и вчистую проигранные дебаты с тем же Трампом.

Байден уже успел официально поддержать кандидатуру Камалы Харрис и призвал демократов «объединиться и победить Трампа».

Камала Харрис уже выдвинула свою кандидатуру на выборы Фото: © Стрингер, РИА Новости

Кандидата от демократов определят в Чикаго через месяц

Камала Харрис уже выдвинула свою кандидатуру на выборы. Соответствующее уведомление поступило в федеральную избирательную комиссию Соединенных Штатов.

«Вице-президент Харрис теперь является кандидатом в президенты Соединенных Штатов на выборах 2024 года и будет проводить активности в рамках кампании только для стремления к этой должности», — говорится в заявке.

Кандидат от демократов США должен быть официально объявлен на съезде партии, который состоится с 19 по 22 августа в Чикаго. Механизм простой. На выборы пойдет кандидат, который наберет большинство из 4 тысяч голосов. Если первый тур победителя не выявит, то к голосованию подключат 700 «суперделегатов». В их число входят самые известные демократы – экс-президенты и конгрессмены. Их голоса станут решающими.

Дональд Трамп не преминул прокомментировать решение Байдена, обрушившись на Сонного Джо с критикой Фото: ru.wikipedia.org , CC BY-SA 3.0

Почему республиканцы требуют немедленной отставки Байдена

Между тем, Дональд Трамп не преминул прокомментировать решение Байдена, обрушившись на Сонного Джо с критикой.

«Президент Байден войдет в историю как самый худший президент в истории нашей страны», – сказал Трамп в экспресс-интервью CNN.

Республиканцы восприняли это заявление как спусковой крючок по дальнейшему давлению на Байдена, который намерен остаться на посту Президента США до конца своего срока. О соответствующем желании действующего главы государства сообщило издание Politico со ссылкой на заместителя пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтса.

Для республиканцев это неприемлемо и в их позиции есть здоровая логика. Если действующий президент отказывается идти на второй срок и «не вывозит» выборы, как он может исполнять функции действующего главы государства? Эту мысль озвучили многие, но «лидером мнений» стоит признать спикера Палаты представителей Конгресса США Майка Джонсона.

Он подчеркнул, что Байден «должен немедленно уйти в отставку». Дополнительный мотив понятен без слов. Республиканцы рассчитывают, что вице-президент США Камала Харрис за месяцы до выборов успеет убедить всех американцев в своей профнепригодности на посту главы государства.

По словам Джонсона, Харрис – «соавтор катастрофических политических провалов администрации Байдена».

«Кто-то правит Америкой от имени президента»?

«Где Байден? Спрашивают многие. Есть только письменное заявление от Байдена о выходе из выборов. Но он сам не появлялся и ничего не говорил. А ведь только два дня назад он заявлял абсолютно твердо, что он идет на выборы. Может быть, это заявление не Байден сделал, а кто-то от его имени? Может быть кто-то держит Байдена как в плену и выступает от его имени? А может быть, Байден в таком физическом состоянии, что он не способен говорить? И кто-то правит Америкой от имени президента? Такие вопросы сейчас задают громко многие республиканцы», – объяснил глубинные мотивы республиканцев политолог и бывший дипломат Сергей Марков в своем телеграм-канале.

Трамп же уже успел высказаться в том духе, что выиграть выборы у Камалы Харрис будет еще проще. Если глубоко не копать, то репутация Харрис, как самостоятельного политика, действительно, вызывает большие вопросы.

По данным New York Times, команда Трампа в спешном порядке готовит информационные бомбы против Харрис, чтобы подорвать ее рейтинги. По версии СМИ, новую соперницу Трампа обвинят в проблемах США с безопасностью границ и засилье мигрантов.

С другой стороны, в противостоянии Трамп – Байден на стороне действующего президента вообще не было зримых плюсов. Внешнеполитический провал на украинском треке и преклонный возраст, который даже не позволял Байдену внятно выражать свои мысли: все это делало энергичного Трампа очевидным фаворитом. К тому же, неудавшееся покушение на жизнь Трампа сделало его чуть ли не героем нации.

Может ли Камала Харрис стать проблемой для Дональда Трампа?

Камала Харрис же выступает неким «фактором Х» в президентской гонке. Она претендует сейчас на роль первой женщины-президента в истории США. У нее есть свои плюсы. Она может перетянуть на свою сторону голоса неопределившихся женщин, а также темнокожих. По словам постоянного эксперта «Татар-информа» Альберта Бикбова, у Трампа как раз есть проблема в коммуникации с «ядерным электоратом» Харрис.

По его словам, за нее – мигранты и люди нетрадиционной ориентации, преподаватели и студенты вузов, работники IT-сектора, жители крупных городов (главным образом на севере), афроамериканцы, латиноамериканцы. «И, разумеется, не стоит сбрасывать со счетов феминисток да и вообще женщин, учитывая проблемы Трампа по отношениям с женским полом», – считает он.

При этом эксперт полагает, что Трамп остается фаворитом гонки, если не наломает дров до ноября.

Впрочем, «наломать дрова» успешно может и сама Харрис, если республиканцы добьются досрочного смещения с должности президента Джо Байдена. Такой план на данный момент в приоритете у команды Дональда Трампа.

Так или иначе, резкий поворот в президентской гонке США добавляет интриги в противостояние. Ведь Сонный Джо уже проиграл выборы на этапе первых шагов, и шансов у Байдена объективно не было. Учитывая всю пропагандистскую мощь СМИ США, у демократов есть более 100 дней, чтобы вылепить из Камалы Харрис «спасителя США от Трампа». Что из этого выйдет – будет особенно интересно понаблюдать. И не поспешил ли глава киевского режима Владимир Зеленский приносить «присягу» Трампу в их недавнем телефонном разговоре?