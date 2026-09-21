Владельцу разбившегося в Камском Устье самолета Cessna вынесли приговор

Вынесен приговор владельцу самолета Cessna Степану Смирнову, чье воздушное судно потерпело крушение в Камско-Устьинском районе Татарстана. Подсудимого признали виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Напомним, происшествие случилось 10 июля 2024 года. Легкомоторный самолет Cessna 172 потерпел крушение вблизи Камского Устья. В результате авиакатастрофы погибли пилот и двое пассажиров – мать и ее 11-летняя дочь.

Приговором суда Смирнову назначено 4 года колонии общего режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск мужа погибшей, обязав ответчика выплатить истцу 7 млн рублей.