Хуснуллин уверен, что трасса М12 будет построена вовремя

Трасса М12 Москва — Нижний Новгород — Казань будет построена вовремя, если не случится каких-то экстраординарных форс-мажоров. Об этом заявил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин в интервью ТАСС.

«Уверен, за три года основной объем работ выполним. Теоретически может быть задержка на пару месяцев, не более. Если, конечно, не произойдет чего-то вопиющего», — подчеркнул вице-премьер.

При этом Хуснуллин обратил внимание на темпы строительства автомагистрали. «<…> в июле 2020 года решение приняли. Прошло менее полутора лет, а пятая часть дороги готова. Закатана в асфальт. Невиданная скорость для нашей страны!» — констатировал он.

По словам заместителя главы Правительства, раньше дорогу возводили 10 тыс. человек, теперь их число увеличится до 15 тыс. В работах задействованы 4 тыс. единиц техники. Уже возведена половина моста через Волгу.

Хуснуллин добавил, что Президент России Владимир Путин, увидев такие темпы строительства, предложил продлить трассу до Екатеринбурга, откуда уже недалеко до Тюмени и Челябинска. «Что в результате получим? Скоростную дорогу от Санкт-Петербурга до Восточной Сибири», — охарактеризовал желаемый результат вице-премьер.

Вместе с тем он уже во второй раз выразил убежденность, что на этом останавливаться не следует и дорогу следует тянуть дальше. «Посмотрим, что позволят финансы, оценим возможности бюджета и двинемся в сторону Омска, Новосибирска», — резюмировал Марат Хуснуллин.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов заявил, что трасса М12 будет завершена в срок даже несмотря на рост стоимости. Марат Хуснуллин в свою очередь предложил разобраться в причинах удорожания стройки.