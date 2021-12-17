Силуанов: Несмотря на удорожание строительства, трасса М12 будет построена в срок

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Строительные работы на трассе М12 будут выполнены своевременно, сообщил министр финансов России Антон Силуанов на совещании финансовых, налоговых и казначейских органов Татарстана в Правительстве республики в пятницу.

Он отметил, что за три года из Фонда национального благосостояния будут выделены беспрецедентные средства — 2,5 трлн рублей, в том числе на дороги в Татарстане.

«В первую очередь, стройка автомобильной дороги Москва–Казань. Основная стройка — Москва–Казань, дальше — до Екатеринбурга — эту трассу будем продолжать. Несмотря на удорожание, расширение, увеличение протяженности, все будет выполнено в срок, в полном объеме», — отметил Силуанов.

Также он отметил, что рассматривается вопрос финансирования из федерального бюджета дороги Шали–Бавлы и Вознесенского тракта. «Мы здесь взяли повышенные обязательства перед Рустамом Нургалиевичем, и выполняем их», — сказал Силуанов.

Автомобильная дорога в Татарстане пройдет через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Протяженность трассы в республике составит 142 км: седьмой этап — 72 км (от границы Татарстана с Чувашией до пересечения с автодорогой Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск), восьмой этап — 70 км (от пересечения с автодорогой Р-241 до пересечения с дорогой Сорочьи Горы — Шали).

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что до конца года на ее возведение планируется освоить 30 млрд рублей.