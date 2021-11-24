Минниханов показал первую надвижку пролетных строений моста через Волгу на трассе М12

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал в своем Instagram видео, в котором показан один рабочий день строителей скоростной автомобильной дороги М12 Москва — Казань.

«Надвижка моста через Волгу на строящейся трассе М-12», — подписал руководитель республики.

Платная автомагистраль Москва — Казань протяженностью 810 километров считается крупнейшим инвестпроектом, который реализует госкомпания «Автодор» в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ. Напомним, в ежегодном послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин поручил продлить скоростную трассу до Екатеринбурга и завершить ее строительство к 2024 году.

Ранее сообщалось, что Главгосэкспертиза России одобрила возведение трассы М12 Москва — Казань на 663–729 км с мостом через Волгу в Татарстане. О том, как идет строительство автодороги М12, читайте в материале ИА «Татар-информ».