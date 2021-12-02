Хуснуллин: Трассу М12 Москва — Казань могут продлить до Монголии

Фото: архив ИА «Татар-информ», Михаил Захаров

Строящуюся трассу М12 Москва — Казань могут продлить до Новосибирска с выходом к Монголии. Об этом заявил зампредседателя Правительства России Марат Хуснуллин на сессии Второго Евразийского конгресса в Москве, передает ТАСС.

Хуснуллин сообщил, что в настоящее время рассматривается возможность продления трассы. «То есть у нас будет практически обеспечен выход на Северный Китай через Монголию, и это в планах наших есть», — цитирует издание вице-премьера.

Платная автомагистраль Москва — Казань протяженностью 810 километров считается крупнейшим инвестиционным проектом в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры страны.

В ежегодном послании Федеральному Собранию Президент России Владимир Путин поручил продлить скоростную трассу до Екатеринбурга и завершить ее строительство к 2024 году.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Правительство РФ выделило почти 82 млрд рублей на строительство трассы М12.