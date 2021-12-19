Хуснуллин: Нужно разобраться, почему стройка М12 подорожала уже на 20 млрд рублей

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Строительство трассы М12 подорожало на 20 млрд рублей из-за роста стоимости песка. Причины столь большой разницы должны выяснить компетентные органы, заявил в программе «Москва. Кремль. Путин» вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Рост песка по трассе строительства М12 приводит к 20 миллиардам удорожания. Это же колоссальные деньги», — подчеркнул заместитель Председателя Правительства.

Хуснуллин заметил, что не понимает, как песок может подорожать вдвое, хотя в нем нет импортной составляющей.

«Я считаю, что здесь надо разбираться компетентным органам, и мы будем разбираться», — подчеркнул он.

Ранее глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что трасса, которая соединит Москву с Нижним Новгородом и Казанью, будет завершена в срок даже несмотря на рост стоимости.

М12 является частью глобального проекта «Европа — Западный Китай». Она проляжет через Владимир, Муром, Арзамас, Сергач, Канаш, а также позволит добраться от Москвы до Казани за шесть с половиной часов. Планируется, что основная часть автобана будет введена в конце 2023 года.