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Общество 25 декабря 2024 17:28

Хуснуллин исполнит мечты мальчика из Казани и еще троих детей

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Хуснуллин исполнит мечты мальчика из Казани и еще троих детей
Стоп-кадр видео из телеграм-канала Марата Хуснуллина

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин присоединился к благотворительной акции «Елка желаний». Он исполнит мечты четверых детей, в том числе — юного жителя Казани, сообщает ТАСС.

Одиннадцатилетний Ильяс Нуриев из столицы Татарстана мечтает о трехколесном велосипеде. «Так как мы занимаемся общественным транспортом, будем считать, что это общественный транспорт. Обязательно подарим», — пообещал заместитель Председателя Правительства России.

Кроме того, Хуснуллин исполнит желания 8-летней Дарины Литвиновой из села Замостье Курской области, которая мечтает об электросамокате, и ее сверстника Дмитрия Григорьева из города Лутугино в Луганской народной республике, который хочет получить в подарок конструктор.

Помимо этого, вице-премьер РФ поможет реализовать мечту 11-летнему Никите Виноградову из деревни Пахорка (поселение Новофедоровское, Москва). Мальчик желает увидеть закулисье настоящего театра, и теперь он встретится с труппой Московского Губернского театра.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года по всей стране. Ежегодно желания детей в возрасте от трех до 17 лет исполняют представители государственных учреждений, коммерческих организаций, частные лица. В этом году акция проходит с 15 ноября по 28 февраля.

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#елка желаний #Марат Хуснуллин
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