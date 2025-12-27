news_header_top
Руc Тат
Экономика 27 декабря 2025 22:57

Хозяйства Татарстана за год купили 305 тракторов и 139 комбайнов

Хозяйства Татарстана за год купили 305 тракторов и 139 комбайнов
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За 2025 год сельхозпредприятия Татарстана приобрели 1960 единиц техники, в том числе 305 тракторов, 106 зерноуборочных и 33 кормоуборочных комбайна, на общую сумму 8,6 млрд рублей. Об этом рассказал вице-премьер РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

В 2025 году хозяйствам Татарстана была оказана господдержка в размере 2,2 млрд рублей в рамках статьи «Техническая и технологическая модернизация», предполагающей возмещение части затрат за приобретенную в 2022-2023 годах технику, отметил докладчик.

«Несмотря на сложности, необходимо продолжить модернизацию отрасли. Без планомерной модернизации мы не сможем привлекать кадры и обеспечить конкурентоспособность отрасли», – подчеркнул в этом контексте Зяббаров.

Он также обратил внимание на то, что республика принимает активное участие в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

В 2025 году общий объем финансирования мероприятий по данной программе достиг 4,1 млрд рублей. При этом федеральный бюджет выделил 2 млрд 472,2 млн рублей, бюджет Татарстана – 657,2 млн рублей. Средства местных бюджетов составили 13,5 млн рублей, внебюджетные средства – 979 млн рублей.

«В следующем году на реализацию мероприятий данной программы будут направлены 12,8 млрд рублей», – анонсировал в связи с этим Марат Зяббаров.

