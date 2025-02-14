Зяббаров: В хозяйствах РТ более половины самоходных сельхозмашин – старовозрастные

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Хозяйства Татарстана эксплуатируют более 18 тыс. единиц самоходных сельхозмашин и свыше 4,4 тыс. тракторных прицепов. Более половины парка используется за пределами амортизационного срока, который составляет более 10 лет. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на заседании коллегии Управления Гостехнадзора РТ.

«Несмотря на активное обновление техники, сельхозтоваропроизводители не в силах провести полевые работы в агротехнические сроки без использования старовозрастных машин. Поэтому вся техника, независимо от возраста, должна соответствовать нормам, обеспечивающим безопасность механизаторов и других участников дорожного движения», – сказал глава Минсельхозпрода.

В связи с этим на Управление Гостехнадзора накладывается дополнительная нагрузка по контролю соответствия старой техники нормам и требованиям безопасной эксплуатации, заявил он.

Зяббаров отметил, что в хозяйствах часто встречаются прицепы и сельхозмашины, которые эксплуатируются без систем торможения, световых приборов, с течью в гидро- и топливной системе, неисправным рулевым управлением.

«При комиссионных приемках готовности техники к полевым работам также можно увидеть технику, прошедшую государственный технический осмотр, но без защитных кожухов, средств пожаротушения и с другими недостатками», – подчеркнул он.

По словам министра, ежегодно хозяйства приобретают более тысячи единиц самоходной техники и свыше 2 тыс. прицепных машин. Он признал, что не вся техника ставится на учет в Управлении Гостехнадзора РТ.

«Совместными усилиями прошу провести работу по максимальной регистрации закупаемой техники», – обратился он участникам заседания.

Зяббаров заметил, что, несмотря на интенсивное обновление машинно-тракторного парка, количество официально зарегистрированных рекламаций уменьшается. «Это в первую очередь связано с повышением качества отечественной техники. Тем не менее зачастую сельхозтоваропроизводители обращаются с жалобами на ненадлежащее качество приобретенной техники в устной форме», – уточнил он.

Министр попросил инспекторов включиться в работу по фиксации неисправностей новой и ремонтируемой техники с составлением актов-рекламаций.

Начальник Управления Гостехнадзора РТ Альберт Бурганов рассказал о надзоре ведомства за аттракционами. Он сообщил, что в управлении в прошлом году было зарегистрировано 310 аттракционов. В том числе 206 единиц были временно зарегистрированы по месту пребывания – в основном во время республиканских и районных праздников.

«Из них с высокой степенью потенциального механического риска – 14 аттракционов, со средней степенью – 208, с низкой – 88», – проинформировал он.

Бурганов добавил, что за прошлый год совместно с прокуратурой республики было проведено 25 мероприятий по проверке эксплуатации аттракционов. Вынесено восемь постановлений, проведено 513 профилактических мероприятий.