Экономика 27 декабря 2025 22:39

Зяббаров призвал власти районов запланировать строительство кормовых центров

Марат Зяббаров
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Вице-премьер РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства Татарстана призвал глав районов республики запланировать строительство кормовых центров на наступающий 2026 год.

Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Докладчик подчеркнул, что организация кормовых центров является приоритетным направлением. Сегодня в 24 районах Татарстана работают 58 кормовых центров, обслуживающих более 215 тыс. голов скота на сельхозпредприятиях.

При этом в завершающемся 2025 году было введено пять кормовых центров на 13,8 тыс. голов. Сейчас в Арском, Атнинском и Сабинском районах строятся три кормоцентра.

Зяббаров также напомнил, что на строительство кормовых центров предусмотрена государственная поддержка из республиканского бюджета. Возмещается 50% стоимости покупки оборудования и 30% – строительства зданий.

Говоря об итогах развития отрасли животноводства, руководитель Минсельхозпрода РТ рассказал, что в текущем году в Татарстане будет произведено 2 млн 370 тыс. тонн молока с ростом на 82 тыс. тонн (103,6% к уровню 2024 года). Производство яиц ожидается с ростом в 1,5% – 1 млрд 631 млн штук. Прогноз производства скота и птицы на убой в живом весе составляет 525 тыс. тонн, 102,9% к 2024 году.

«Республика полностью обеспечивает себя продукцией животноводства. На душу населения производим выше нормы потребления по молоку на 61%, по мясу – на 18%, по яйцу – на 32%. Одной из точек роста производства молока является строительство молочных комплексов», – акцентировал министр.

