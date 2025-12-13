АПК Татарстана ремонт сельхозтехники обойдется более чем в 6,4 млрд рублей

Фото: © «Татар-информ»

В нынешнем ремонтном сезоне сельхозпредприятиям Татарстана на восстановление всей необходимой техники потребуется более 6,4 млрд рублей. Об этом на совещании в Доме Правительства республики рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Ленар Гарипов.

Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами Раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии также приняли участие Председатель Государственного Совета РТ Фарид Мухаметшин и первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«При нынешней высокой стоимости сельскохозяйственной техники наиболее эффективным и экономичным способом поддержания ее работоспособности является восстановительный ремонт», – подчеркнул докладчик.

По словам Гарипова, качественно выполненный капитальный ремонт позволяет восстановить до 80% ресурса машины, что существенно продлевает срок ее эксплуатации.

Первый замглавы Минсельхозпрода РТ также напомнил о необходимости своевременной и качественной постановки техники на осенне-зимнее хранение. Годовой рабочий цикл сельхозтехники составляет в среднем около 60 дней, остальное приходится на период хранения и ремонта.

«Именно от эффективности данной работы складывается срок службы техники и экономика производства», – акцентировал он.

В частности, правильное хранение зерноуборочного комбайна и широкозахватного посевного комплекса позволит сэкономить до 500 тыс. рублей за сезон за счет отсутствия затрат на ремонт узлов и агрегатов, резиновых деталей, шин и цепей, которые нередко выходят из строя под воздействием внешней среды.

Отдельно Ленар Гарипов остановился на приобретении минеральных удобрений под урожай будущего, 2026 года. Хозяйства уже приобрели 123 тыс. тонн удобрений – это 23 килограмма действующего вещества (д. в.) на гектар плановых посевов. В декабре активность покупок выросла: всего в этом месяце запланировано приобретение 37 тыс. тонн удобрений, что означает дополнительные 5 килограммов д. в. на гектар.

К данному моменту в среднем свыше 50 килограммов д. в. на гектар с учетом объемов, внесенных под озимые культуры, приобрели Тетюшский (75,1 килограмма), Атнинский (63,9), Новошешминский (62,8), Дрожжановский (61,7) и Чистопольский (51,3) районы.