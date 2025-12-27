Рост производства сельхозпродукции по итогам 2025 года в Татарстане составит 7%

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

По имеющимся на данный момент оценкам, в Татарстане по итогам 2025 года будет произведено сельхозпродукции на 401,3 млрд рублей с увеличением на 7% к уровню 2024 года. Об этом рассказал вице-премьер РТ – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров на совещании в Доме Правительства региона.

Провел совещание в режиме видео-конференц-связи со всеми муниципалитетами Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Устойчивая положительная динамика производства – это прежде всего результат каждодневного самоотверженного труда наших аграриев и последовательной поддержки сельской экономики со стороны руководства республики, а также постоянное внимание к жизни и труду сельчан», – заявил докладчик.

При это он обратил внимание на то, что основные производственные показатели, фигурирующие в соглашениях между Минсельхозом России и Правительством Татарстана, полностью достигнуты.

Глава Минсельхозпрода РТ счел завершающийся год в целом благоприятным для отрасли растениеводства. Зерна в республике произведено 4,6 млн тонн (с учетом кукурузы на зерно) с урожайностью 35,8 ц/га, масличных культур – 1 млн тонн с урожайностью 16,5 ц/га, сахарной свеклы – 2,3 млн тонн с урожайность. 432 ц/га, картофеля – 1 млн тонн, а овощей – 277 тыс. тонн. Также заготовлены корма – в объеме 1,7 млн тонн кормовых единиц.

Вместе с тем Зяббаров констатировал, что «в текущем году произошли существенные изменения в структуре посевных площадей». «Зерновой клин уменьшился на 90 тыс. гектаров в пользу масличных культур», – пояснил он.

По валовому производству зерна в Татарстане лидируют Буинский, Тетюшский и Арский районы, тогда как по урожайности зерновых культур – Тетюшский, Кукморский и Аксубаевский районы, проинформировал министр.

Он также упомянул, что республике продолжается переработка сахарной свеклы. На сегодняшний день переработано 1 млн 510 тыс. тонн корнеплодов, произведено с начала сезона 209 тыс. тонн сахара. Впрочем, еще предстоит вывезти с кагатов (куч для временного хранения в полях – прим. Т-и) свыше 600 тыс. тонн сырья.