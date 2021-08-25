Новый трактор за 5 тысяч: как мошенники за год обманули жителей РТ на 500 млн рублей

Звонки из «отдела безопасности банка», покупки в интернете, игра на бирже: как и почему жители Татарстана становятся жертвами дистанционного мошенничества – в материале ИА «Татар-информ».

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Каждую неделю татарстанцы по своей доверчивости или желанию сэкономить деньги теряют от 10 до 15 млн рублей. Только за этот год телефонные и онлайн-мошенники заработали на жителях республики более 500 миллионов рублей. Такие неутешительные цифры на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» озвучила врио заместителя начальника ГСУ МВД по Татарстану Марина Шнитенкова.

Татарстан занимает третье место по России по числу краж с расчетных счетов

Несмотря на все принимаемые меры, количество «дистанционных» мошенничеств в республике с каждым годом растет. Если в 2019 году доля таких преступлений среди всех зарегистрированных составляла 16%, то в 2020 году цифра выросла до 23%, а в текущем году этот показатель достиг уже четверти от всех правонарушений.

При этом Татарстан оказался на 3-м месте среди всех регионов России по числу краж с расчетных счетов. За 2021 год в республике зарегистрировано свыше 3,3 тыс. подобных преступлений. По количеству мошенничеств с использованием ИТТ Татарстан оказался на 5-м месте, уступая только Москве, Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Краснодарскому краю.

«Несмотря на все принимаемые меры, количество «дистанционных» мошенничеств в республике с каждым годом растет», – сообщила Марина Шнитенкова

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«Отчасти это объясняется и экономическим фактором: наш регион развивающийся, поэтому жители республики – лакомый кусочек для мошенников. Но вместе с тем мы принимаем определенные меры. Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральным округе по числу направленных в суд уголовных дел и по числу задержанных лиц», – отметила спикер.

Мошенником оказался житель Молдовы – его буквально «сняли с самолета»

Всего за этот год в Татарстане в суд направлено более тысячи дел, связанных с дистанционными кражами, по ним выявлено 856 злоумышленников. Эти показатели занимают соответственно 7-е и 5-е места среди всех регионов России.

Недавно полицейским Татарстана удалось задержать подозреваемого, который оказался жителем другой страны. Гражданина Молдовы поймали при попытке покинуть территорию России – его буквально «сняли с самолета». По версии следствия, мужчина был причастен к преступной группе, которая обзванивала пенсионеров и обманом вымогала у них деньги.

«Звонили пожилым людям и говорили, что их родственник попал в беду и ему нужна материальная помощь. А в качестве курьеров использовались таксисты. Стоит отметить, что они не знали, что участвуют в преступной схеме», – рассказала Шнитенкова.

Недавно полицейским Татарстана удалось задержать подозреваемого, который оказался жителем другой страны

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Сейчас подозреваемый находится под стражей, МВД проводит работу по установлению личности других участников преступной группы. По версии следствия, от действий мошенников пострадали 11 пенсионеров Казани.

Это один из многих примеров разоблачения мошенников: за прошлый за такие преступления в республике осудили порядка 700 человек. По словам Шнитенковой, задерживают мошенников и в других регионах – только в этом году полицейские Татарстана выезжали на задержания более 200 раз.

«Хочу подчеркнуть, что данные преступления не имеют границ. Где бы ни находился мошенник, в его списке жертв десятки людей, которые проживают в различных регионах страны, в том числе и в нашем. К тому же такие преступления, как правило, серийные. Они не нацелены на совершение одного преступления в отношении одного человека», – отметила спикер.

«Хочу подчеркнуть, что данные преступления не имеют границ. Где бы ни находился мошенник, в его списке жертв десятки людей, которые проживают в различных регионах страны, в том числе и в нашем»

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Шнитенкова добавила, что зачастую мошенники звонят своим жертвам из мест лишения свободы. По ее словам, в этом направлении проводится большая работа совместно с сотрудниками УФСИН, в результате которой количество таких звонков с 2019 года сократилось в десятки раз.

«Хотел купить трактор за 5 тысяч рублей»

Шнитенкова заметила, что в социальном портрете жертв «дистанционного» мошенничества произошли значительные изменения. Раньше на уловки мошенников в основном попадались пожилые люди. Сейчас больше всего пострадавших среди граждан в возрасте от 30 до 49 лет, на втором месте молодежь – от 18 до 29 лет.

«Это те люди, которые работают и получают доход, а значит, имеют деньги на своих банковских картах. Преступники, разумеется, это учитывают», – прокомментировала спикер.

А вот способы совершения мошенничества по своей сути остаются прежними, меняются только детали.

«Продолжают лидировать два способа мошенничества. Первый – это звонки от якобы представителей банка под предлогом пресечения несанкционированного снятия денег. Второй способ – это мошенничество при заказе товара через интернет», – отметила спикер.

Сейчас больше всего пострадавших среди граждан в возрасте от 30 до 49 лет, на втором месте молодежь от 18 до 29 лет

Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Шнитенкова добавила, что с начала пандемии покупка товаров в интернете получила большую популярность среди жителей республики. По ее словам, преступники зачастую завлекают жертв предложением купить необходимый товар по крайне низкой цене.

«Из последнего: житель республики пытался купить трактор за 5 тысяч рублей. Новый трактор в полной комплектации. Мы, конечно, понимаем, что в реальной жизни такое невозможно, поэтому нужно помнить: бесплатный сыр – только в мышеловке», – поделилась спикер.

Она призвала татарстанцев быть крайне внимательными при совершении покупок через интернет, пользоваться только официальными платформами, не вводить номер карты на подозрительных сайтах и убедиться в надежности самого продавца.

Как не стать жертвой мошенников?

«Я всех призываю использовать двухфакторную аутентификацию для доступа на свой аккаунт. Первая фаза, ее используют все, – это логин и пароль. Это самый простой метод защиты, который преступники давно научились взламывать. Если вы согласитесь на вторую фазу, вам будет приходить СМС-код, и только после его введения вы сможете зайти на свой аккаунт», – обратилась к жителям республики Шнитенкова.

При этом, отметила спикер, если на ваш аккаунт захочет войти какой-то неизвестный человек, сервис сразу же сообщит об этом вам и вы сможете вовремя поменять пароль или при необходимости заблокировать карту.

Что касается звонков из банка, тут Шнитенкова призвала татарстанцев быть очень внимательными и помнить: сотрудникам банка запрещено звонить клиентам со сторонних номеров, тем более запрашивать у них персональную информацию или СМС-коды.

Что касается звонков из банка, тут Шнитенкова призвала татарстанцев быть очень внимательными

Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

«На сайте каждого банка указан его номер горячей линии, сохраните его в телефоне, и если вам будут звонить с другого номера, вы будете уверены – это не банк. Если все же возникают сомнения, положите трубку, дойдите до ближайшего отделения банка и задайте там все свои вопросы. Мошенники – отличные психологи, поэтому чем больше вы с ними контактируете, тем больше вероятность, что вас "разведут"», – отметила спикер.

По ее словам, сейчас все больше мошенников предлагают жителям республики «помощь» в игре на бирже, обещая им баснословную прибыль.

«Чтобы играть на бирже, нужно понимать, как это делать. Оцените свои способности и свои возможности, пройдите обучение. Играйте только на площадках, которые официально зарегистрированы на территории России, информация об этом есть в свободном доступе на сайте Центробанка», – прокомментировала спикер.

По ее словам, людей, которые, как правило, не разбираются в тонкостях биржевой игры, очень просто убедить в возможности с легкостью заработать большие деньги. С этой целью они берут многомиллионные кредиты в надежде «отыграть» все и остаться в плюсе. Однако «в плюсе» остаются только аферисты, а их жертвы вынуждены годами выплачивать кредиты.

«Если вы столкнулись с мошенниками, но вам не был причинен реальный ущерб, все равно нужно обращаться в полицию. У нас есть такое понятие, как «покушение на преступление». Мы все равно занимаемся этим деянием, так же как будто бы деньги были похищены. Не удалось этому – удастся другому. Берегите себя и свое имущество», – заключила спикер.