С начала года мошенникам удалось похитить у жителей Татарстана более 500 млн рублей

С начала этого года аферисты похитили у татарстанцев более 500 млн рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила врио заместителя начальника ГСУ МВД по Татарстану Марина Шнитенкова.

«Причиненный за 2021 год общий ущерб по раскрытым и не раскрытым преступлениям составляет более 500 миллионов рублей. Так, по одному из уголовных дел, которые мы уже направили в суд общий ущерб превышает 18 миллионов. Нам удалось его возместить», – рассказала спикер.

При этом, Шнитенкова отметила: подобные преступления не имеют географической привязки. Зачастую мошенники, орудующие в республике, живут в других регионах России или даже за границей.