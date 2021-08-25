Четверть всех преступлений в Татарстане связана с «дистанционным» мошенничеством

Четверть преступлений, произошедших в республике в этом году, связана с «дистанционным» мошенничеством. В 2019 году доля таких преступлений составляла 16%, в прошлом году – уже 23%, а в 2021 году этот показатель достиг четверти от всех правонарушений. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила врио заместителя начальника ГСУ МВД по Татарстану Марина Шнитенкова.

«Продолжают лидировать два способа мошенничества. Первый – это звонки от якобы представителей банка под предлогом пресечения несанкционированного снятия денег. Второй способ – это мошенничество при заказе товара через Интернет», – отметила спикер.

Шнитенкова добавила, что преступники зачастую завлекают жертв предложением купить необходимый товар по крайне низкой цене. Спикер призвала жителей республики быть крайне внимательными при совершении покупок через Интернет: пользоваться только официальными платформами, не вводить номер карты на подозрительных сайтах и убедиться в надежности самого продавца.