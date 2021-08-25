МВД по РТ: татарстанцы еженедельно переводят мошенникам порядка 15 млн рублей

Еженедельно жители Татарстана, попавшись на уловки мошенников, теряют от 10 до 15 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила врио заместителя начальника ГСУ МВД по Татарстану Марина Шнитенкова.

«Эта цифра ниже, чем в предыдущие годы. Хотя заявлений от пострадавших становится больше. Это связано с тем, что многие обращаются с заявлением о покушении на хищение, то есть им звонили мошенники, но деньги они не перевели. Таким образом, количество преступлений растет, но сумма ущерба снижается, хотя все еще остается довольно значительной», – отметила спикер.

По ее словам, изменения произошли и в социальном портрете потерпевших. Раньше на уловки мошенников в основном попадались пожилые люди. Сейчас больше всего пострадавших среди людей в возрасте от 30 до 49 лет, на втором месте количество жертв в возрасте от 18 до 29 лет.