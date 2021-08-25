Татарстан занимает третье место по России по числу краж с расчетных счетов

Татарстан занимает 3 место среди всех регионов России по числу краж с расчетных счетов. За 2021 год в республике зарегистрировано свыше 3,3 тыс. подобных преступлений. По количеству мошенничества с использованием ИТТ Татарстан оказался на 4 месте, их за год зафиксировано более 4,6 тыс. Об этом сообщила заместитель начальника ГСУ МВД по РТ Марина Шнитенкова.

«Отчасти это объясняется и экономическим фактором: наш регион развивающийся, поэтому жители республики – лакомый кусочек для мошенников. Но вместе с тем мы принимаем определенные меры. Мы занимаем первое место в Приволжском федеральным округе по числу направленных в суд уголовных дел и по числу задержанных лиц», – отметила спикер.

Всего за этот год в Татарстане в суд направлено 1 198 дел, связанных с дистанционными кражами, по ним выявлено 856 злоумышленников. Эти показатели занимают соответственно 7 и 5 место среди всех регионов России.