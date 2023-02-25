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Херш считает, что подрыв «Северных потоков» может нарушить единство НАТО
Подрыв российских газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» может нарушить единство Североатлантического альянса. Об этом американский журналист Сеймур Херш сказал в интервью канадскому порталу Western Standard.
По мнению публициста, действия Вашингтона могут иметь противоположный стремлению американского Президента Джо Байдена сохранить единство организации эффект.
«Вопрос сейчас в том, какая страна первой выйдет из НАТО?» – заявил он.
Херш снова указал на то, что подрыв российских газопроводов был совершен с ведома Байдена, и добавил, что американский лидер «совершил большую ошибку», «начал нечто такое, о чем не имеет понятия», передает ТАСС.
Сеймур Херш — лауреат Пулитцеровской премии за расследование о массовом убийстве американскими солдатами безоружных жителей во время войны во Вьетнаме. 8 февраля он опубликовал на своем сайте статью, в которой написал, что взрывчатку под «Северные потоки» заложили водолазы ВМС США во время учений BALTOPS 22 в июне 2022 года, а в сентябре трубопроводы были подорваны сигналом, поданным с помощью сброшенного с норвежского самолета радиобуя. В Белом доме эту информацию назвали «совершенной ложью и полной фикцией», а в Норвегии — «чушью».
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