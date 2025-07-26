Хабров: К концу года обладателями авто с ручным управлением станут 500 ветеранов СВО

Юрий Хабров

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

До конца года в России число ветеранов СВО с тяжелой инвалидностью, получивших автомобили с ручным управлением, вырастет до 500 человек.

Об этом сообщил сегодня на пленарном заседании в рамках чемпионата по профмастерству «Абилимпикс» в Казани исполнительный директор Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Юрий Хабров.

«Отдельно хочу остановиться на обеспечении ребят с тяжелой инвалидностью, с парной ампутацией, тех, кто получил спинномозговые травмы, автомобилями с ручным управлением. По нашей инициативе и при поддержке Президента с прошлого года такая норма введена. Сегодня 170 ребят такими автомобилями обеспечено, а до конца года планируем это число довести до 500», – сказал он.

Хабров отметил, что ветеранов СВО не только обеспечивают специальным автотранспортом, но и обучают на водительские права. Он добавил, что «КАМАЗ» с ручным управлением и сертифицированным подъемником будет представлен на соревнованиях в Казани.

«Представлен "КАМАЗ" с тренажерами для ребят, которые хотят овладеть профессией водителя тяжелых грузовиков», – отметил Хабров в ходе обращения с журналистами.

Кроме того, под нужды ветеранов СВО с инвалидностью адаптируются жилые помещения, создаются специализированные рабочие места для дистанционного обучения. В настоящее время адаптировано более 1,4 тыс. помещений.

Организаторами мероприятия выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Института развития профессионального образования, Правительства РТ и Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Торжественное открытие чемпионата прошло вчера в Казани, а сегодня идут соревнования. Участники с раннего утра находятся в учебном центре, прошли инструктаж. Занятия по разным дисциплинам проводятся на двух этажах тренировочного комплекса.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о чемпионате по профессиональному мастерству среди участников и ветеранов СВО «Абилимпикс». 259 участников из 81 региона страны собрались в Казани для участия в чемпионате. Оценивать их будут 75 экспертов, в том числе 15 экспертов по направлениям.