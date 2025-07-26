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СВО 26 июля 2025 10:47

В Казани начались первые соревнования чемпионата «Абилимпикс» для ветеранов СВО

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В Казани, на базе учебного центра Казанского вертолетного завода начались первые состязания в рамках чемпионата «Абилимпикс». Участники с раннего утра находятся в учебном центре, проходят инструктажи.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Торжественное открытие чемпионата прошло буквально вчера, а уже сегодня начались соревнования. Занятия по разным дисциплинам проводятся сразу на двух этажах тренировочного комплекса.

Ранее «Татар информ» уже рассказывал о чемпионате по профессиональному мастерству среди участников и ветеранов СВО «Абилимпикс».

259 участников из 81 региона страны собрались в Казани для участия в чемпионате. Оценивать их будут 75 экспертов, в том числе 15 экспертов по направлениям.

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