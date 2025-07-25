В Казани торжественно открыли чемпионат «Абилимпикс» для участников СВО

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сегодня в концертном зале Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма проходит торжественная церемония открытия чемпионата «Абилимпикс» для бойцов и ветеранов СВО.

Чемпионат по профмастерству среди участников СВО «Абилимпикс» продлится до 29 июля. В ходе соревнований 259 участников будут состязаться в 15 компетенциях, таких как: «Поварское дело», «Промышленная робототехника», «Резьба по дереву», «Ремонт и обслуживание автомобилей».

Оценивать участников будут 75 экспертов. По итогам соревнований будут отобраны 75 финалистов, которые выступят на финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в октябре 2025 года.

«Татар-информ» рассказывал, что уже в эту субботу в Казани начинаются соревнования по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди участников специальной военной операции. Чемпионат будет проходить на базе Казанского вертолетного завода.

«Основная цель чемпионата – это создание условий для профессионального роста, социализации и раскрытия потенциала людей, которые хотят и могут совершенствоваться в своем профессиональном мастерстве, несмотря на ограничения в здоровье», – рассказывала на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.