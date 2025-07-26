«Гордимся каждым из вас»: в Казани проходит чемпионат среди участников СВО «Абилимпикс»

Вопросы социальной поддержки, реабилитации, профессионального развития и трудоустройства участников специальной военной операции с инвалидностью обсудили сегодня в Казани на пленарном заседании в рамках чемпионата по профмастерству «Абилимпикс». Мероприятие прошло на площадке Казанского вертолетного завода.

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«Дорогие мужчины, участники специальной военной операции, ветераны боевых действий России, мы рады приветствовать вас в Татарстане. Мы гордимся каждым из вас. В регионах России и в Татарстане делается все необходимое (для вас – ред.), и большую помощь нам оказывает фонд "Защитники Отечества"», – сказала заместитель Премьер-министра РТ, лектор Российского общества «Знание» Лейла Фазлеева, обращаясь к участникам чемпионата.

Заместитель министра просвещения РФ Владимир Желонкин отметил, что впервые такие масштабные соревнования для ветеранов СВО «Абилимпикс» проходят по поручению Президента России.

«Участники во второй раз проявляют мужество, и не только на линии боевого соприкосновения. Вы проявляете мужество в освоении новых специальностей, навыков, профессий», – сказал Желонкин.

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Он поблагодарил руководство Татарстана за организацию соревнований на высоком уровне.

«Мы проводим много мероприятий в поддержку участников СВО и членов их семей. Это и преимущественное право получить специальное профессиональное образование, льготы, льготное, внеконкурсное поступление детей в детсады и школы, бесплатное дополнительное обучение. Регионы отправляют детей участников СВО на бесплатный отдых», – сообщил Желонкин.

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова заметила, что движение «Абилимпикс» активно развивается и уже на протяжении более 10 лет является неотъемлемой частью комплексной системы реабилитации инвалидов.

«Важно, что в Год защитника Отечества в рамках чемпионата "Абилимпикс" впервые проходят соревнования по профессиональному мастерству среди участников СВО. Вы вернулись в мирную жизнь и можете получить те профессии и компетенции, которые важны и необходимы», – сказала она, обращаясь к ветеранам.

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Перминова отметила, что в России подготовлено более 100 законов, направленных на улучшение жизни участников СВО и членов их семей. 15 таких было принято в весеннюю сессию.

«Видя, как вы мужественно и самоотверженно участвуете в конкурсе, какие вы делаете детали, конструкции, фотографии, я восхищена и горжусь вами», – сказала Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике, обращаясь к ветеранам СВО.

Организаторами мероприятия выступает Российское общество «Знание» при поддержке Министерства просвещения РФ, Института развития профессионального образования, Правительства РТ и Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества».

Торжественное открытие чемпионата прошло вчера в Казани, а сегодня идут соревнования. Участники с раннего утра находятся в учебном центре, прошли инструктаж. Занятия по разным дисциплинам проводятся на двух этажах тренировочного комплекса.

Ранее «Татар-информ» рассказывал о чемпионате по профессиональному мастерству среди участников и ветеранов СВО «Абилимпикс». 259 участников из 81 региона страны собрались в Казани для участия в чемпионате. Оценивать их будут 75 экспертов, в том числе 15 экспертов по направлениям.