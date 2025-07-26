«Сегодня в зале все – звезды»: как в Казани стартовал «Абилимпикс» среди ветеранов СВО

В Казани дали старт чемпионату по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди участников и ветеранов СВО. О том, какие участники приехали в столицу Татарстана, в чем они будут соревноваться и как встречали их в Казани, – в репортаже «Татар-информа».





Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Чемпионат показывает бойцам, что они могут быть полезны для своей семьи и общества»

В Казани торжественно открылся чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО «Абилимпикс». Мероприятие прошло в концертном зале Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. В церемонии открытия приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, депутат Государственного Совета РТ, Герой России, член Штаба общественной поддержки Расим Баксиков, исполнительный директор Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Юрий Хабров.

Расим Баксиков Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это первый чемпионат “Абилимпикс” для ветеранов СВО. Он имеет большое социальное значение для всего общества и для самих участников. Мы должны привлекать ребят, вернувшихся с СВО, к тому, чтобы они социализировались, устраивались на работу. Этот чемпионат наглядно показывает бойцам, что они могут быть полезны для своей семьи и общества», – рассказал Расим Баксиков.

В здании Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма сегодня было тесно. Множество людей – участники и их сопровождающие – заполнили сразу два этажа здания. Некоторых ветеранов сопровождали собаки-поводыри – они вели себя спокойно, сидели рядом с хозяевами в концертном зале на правах зрителей.

Лейла Фазлеева Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Подготовка к такому важному и значимому событию, разумеется, требовала времени. Вместе с нашими коллегами в тесном взаимодействии с Министерством просвещения РФ и фондом "Защитники Отечества" мы прорабатывали все моменты, связанные с размещением, питанием. Связанные с теми самыми ограничениями, которые возможно потребуют доступности среды. Мы учитывали мнение каждой делегации, которая прибыла сегодня в Республику Татарстан. И сегодня в зале – звезды Российской Федерации, участники СВО, ветераны боевых действий, которых мы очень ждали», – рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Условия для ветеранов были созданы действительно комфортные. Пол концертного зала ПГУФКСиТ выложен тактильной плиткой – для людей с проблемами со зрением. Те, кому было неудобно подниматься по лестнице, могли воспользоваться эскалатором или лифтом. На площадке дежурили волонтеры и медики.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

В целом настроение гостей было веселым. Многие фотографировались, кто-то принес флаги своих боевых подразделений.

Дмитрий Кристя Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«До того как попасть на фронт, я был электриком. На "Абилимпиксе" я выступаю в компетенции "Оператор БПЛА". На СВО я был оператором. На фронт ушел по мобилизации, сразу после срочной службы в армии я подписал контракт. Сейчас вернулся после ранения, лишился ноги. Но сильно по этому поводу я не переживал. Есть люди, с которыми я общался, которые расстраивались по этому поводу, а я не расстраивался – главное, что живой. А человек такое существо, которое ко всему адаптируется. Тем более сейчас такое время, когда есть много разных протезов и прочего», – рассказал ветеран СВО, участник чемпионата «Абилимпикс» из Екатеринбурга Дмитрий Кристя.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Огромная честь приветствовать сегодня в округе лучших людей нашей страны»

Торжественная церемония открытия началась с исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан. После этого на сцену пригласили почетных гостей мероприятия, каждый из них сказал приветственные слова залу.

Александр Тихонов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Для нас огромная честь приветствовать сегодня в округе защитников Отечества – лучших людей нашей страны. Гостеприимный Татарстан создал прекрасные условия для проведения соревнований. Здесь сегодня собрались те люди, для которых служение Родине – самое главное в жизни. Желаю вам достижения высоких целей и побед», – обратился к участникам и гостям чемпионата «Абилимпикс» заместитель уполномоченного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, участник программы развития для участников СВО «Время героев» Александр Тихонов.

Алексей Песошин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Теплые слова приветствия со сцены сказал Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.

«Уважаемые участники, наставники, эксперты, гости! Я от имени Раиса РТ рад приветствовать вас в гостеприимной Казани, столице Республики Татарстан. Наша республика имеет определенные навыки в проведении чемпионатов по профессиональному мастерству. И я хотел бы сказать организаторам слова благодарности за то, что выбрали Казань местом проведения первого чемпионата. Я хотел бы пожелать участникам хорошего настроения, благополучия, здоровья и новых побед», – рассказал Алексей Песошин.

Сергей Кравцов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Хочу выразить вам огромную благодарность за ваш подвиг. За то, что вы прошли через такие испытания, защищая нас, нашу Родину. Вы достойны самого глубокого уважения. Сегодняшнее открытие чемпионата – очень важное событие. Хотелось бы пожелать вам успехов. И мы сделаем все возможное, чтобы каждый из вас в дальнейшем мог профессионально развиваться», – сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Юрий Хабров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Рад приветствовать вас и поздравить с открытием первого чемпионата профессионального мастерства среди участников специальной военной операции. Обращаясь к ветеранам, хочу сказать: вы были героями на фронте и вы остаетесь героями в мирной жизни. Несмотря на ранения, вы не просто остались в строю, вы становитесь первыми в общественной жизни и на трудовой вахте. Мы по праву гордимся сегодня вашими новыми победами и достижениями», – отметил исполнительный директор государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Юрий Хабров.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

После приветственных слов состоялась торжественная церемония открытия «Абилимпикса». Все вместе они нажали на интерактивную сенсорную панель, которая дала сигнал к открытию первого чемпионата по профессиональному мастерству среди участников и ветеранов СВО «Абилимпикс».

Чемпионат «Абилимпикс»

Чемпионат пройдет в Казани с 25 по 29 июля. Это первый раз, когда подобные соревнования организуются для участников СВО. Движение «Абилимпикс» существует в России уже 10 лет и занимается организацией соревнований для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Первые состязания пройдут уже сегодня на базе Казанского вертолетного завода. Завод предоставил свои площади для проведения соревнований, выделил для этого станки и инструменты.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Соревноваться участники будут в 15 компетенциях: «Веб-разработка (программирование)», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Оператор БПЛА», «Поварское дело», «Промышленная робототехника», «Резьба по дереву», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Сварочные технологии», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фотограф», «Электромонтаж», «Массажист». Самой популярной компетенцией стала «Оператор БПЛА» – заявки на участие в ней подали 52 человека.

Всего чемпионат насчитывает 400 участников из 81 региона страны – это 259 соревнующихся и их представители. Самая многочисленная команда – из Татарстана. Оценивать работу будут 75 экспертов, в том числе 15 экспертов, отвечающих каждый за свою дисциплину. Одним из экспертов станет народная артистка России Диана Гурцкая. Она будет оценивать участников в компетенции «Исполнительское мастерство (вокал)».

По итогам соревнований будут отобраны 75 победителей, которые выступят в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в октябре 2025 года.