«Сегодня в зале все – звезды»: как в Казани стартовал «Абилимпикс» среди ветеранов СВО
На чемпионат «Абилимпикс» в столицу РТ съехались более 250 ветеранов СВО
В Казани дали старт чемпионату по профессиональному мастерству «Абилимпикс» среди участников и ветеранов СВО. О том, какие участники приехали в столицу Татарстана, в чем они будут соревноваться и как встречали их в Казани, – в репортаже «Татар-информа».
«Чемпионат показывает бойцам, что они могут быть полезны для своей семьи и общества»
В Казани торжественно открылся чемпионат по профессиональному мастерству среди участников СВО «Абилимпикс». Мероприятие прошло в концертном зале Поволжского университета физической культуры, спорта и туризма. В церемонии открытия приняли участие министр просвещения РФ Сергей Кравцов, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, депутат Государственного Совета РТ, Герой России, член Штаба общественной поддержки Расим Баксиков, исполнительный директор Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Юрий Хабров.
«Это первый чемпионат “Абилимпикс” для ветеранов СВО. Он имеет большое социальное значение для всего общества и для самих участников. Мы должны привлекать ребят, вернувшихся с СВО, к тому, чтобы они социализировались, устраивались на работу. Этот чемпионат наглядно показывает бойцам, что они могут быть полезны для своей семьи и общества», – рассказал Расим Баксиков.
В здании Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма сегодня было тесно. Множество людей – участники и их сопровождающие – заполнили сразу два этажа здания. Некоторых ветеранов сопровождали собаки-поводыри – они вели себя спокойно, сидели рядом с хозяевами в концертном зале на правах зрителей.
«Подготовка к такому важному и значимому событию, разумеется, требовала времени. Вместе с нашими коллегами в тесном взаимодействии с Министерством просвещения РФ и фондом "Защитники Отечества" мы прорабатывали все моменты, связанные с размещением, питанием. Связанные с теми самыми ограничениями, которые возможно потребуют доступности среды. Мы учитывали мнение каждой делегации, которая прибыла сегодня в Республику Татарстан. И сегодня в зале – звезды Российской Федерации, участники СВО, ветераны боевых действий, которых мы очень ждали», – рассказала заместитель Премьер-министра РТ Лейла Фазлеева.
Условия для ветеранов были созданы действительно комфортные. Пол концертного зала ПГУФКСиТ выложен тактильной плиткой – для людей с проблемами со зрением. Те, кому было неудобно подниматься по лестнице, могли воспользоваться эскалатором или лифтом. На площадке дежурили волонтеры и медики.
В целом настроение гостей было веселым. Многие фотографировались, кто-то принес флаги своих боевых подразделений.
«До того как попасть на фронт, я был электриком. На "Абилимпиксе" я выступаю в компетенции "Оператор БПЛА". На СВО я был оператором. На фронт ушел по мобилизации, сразу после срочной службы в армии я подписал контракт. Сейчас вернулся после ранения, лишился ноги. Но сильно по этому поводу я не переживал. Есть люди, с которыми я общался, которые расстраивались по этому поводу, а я не расстраивался – главное, что живой. А человек такое существо, которое ко всему адаптируется. Тем более сейчас такое время, когда есть много разных протезов и прочего», – рассказал ветеран СВО, участник чемпионата «Абилимпикс» из Екатеринбурга Дмитрий Кристя.
«Огромная честь приветствовать сегодня в округе лучших людей нашей страны»
Торжественная церемония открытия началась с исполнения гимнов Российской Федерации и Республики Татарстан. После этого на сцену пригласили почетных гостей мероприятия, каждый из них сказал приветственные слова залу.
«Для нас огромная честь приветствовать сегодня в округе защитников Отечества – лучших людей нашей страны. Гостеприимный Татарстан создал прекрасные условия для проведения соревнований. Здесь сегодня собрались те люди, для которых служение Родине – самое главное в жизни. Желаю вам достижения высоких целей и побед», – обратился к участникам и гостям чемпионата «Абилимпикс» заместитель уполномоченного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе, участник программы развития для участников СВО «Время героев» Александр Тихонов.
Теплые слова приветствия со сцены сказал Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин.
«Уважаемые участники, наставники, эксперты, гости! Я от имени Раиса РТ рад приветствовать вас в гостеприимной Казани, столице Республики Татарстан. Наша республика имеет определенные навыки в проведении чемпионатов по профессиональному мастерству. И я хотел бы сказать организаторам слова благодарности за то, что выбрали Казань местом проведения первого чемпионата. Я хотел бы пожелать участникам хорошего настроения, благополучия, здоровья и новых побед», – рассказал Алексей Песошин.
«Хочу выразить вам огромную благодарность за ваш подвиг. За то, что вы прошли через такие испытания, защищая нас, нашу Родину. Вы достойны самого глубокого уважения. Сегодняшнее открытие чемпионата – очень важное событие. Хотелось бы пожелать вам успехов. И мы сделаем все возможное, чтобы каждый из вас в дальнейшем мог профессионально развиваться», – сказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов.
«Рад приветствовать вас и поздравить с открытием первого чемпионата профессионального мастерства среди участников специальной военной операции. Обращаясь к ветеранам, хочу сказать: вы были героями на фронте и вы остаетесь героями в мирной жизни. Несмотря на ранения, вы не просто остались в строю, вы становитесь первыми в общественной жизни и на трудовой вахте. Мы по праву гордимся сегодня вашими новыми победами и достижениями», – отметил исполнительный директор государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» Юрий Хабров.
После приветственных слов состоялась торжественная церемония открытия «Абилимпикса». Все вместе они нажали на интерактивную сенсорную панель, которая дала сигнал к открытию первого чемпионата по профессиональному мастерству среди участников и ветеранов СВО «Абилимпикс».
Чемпионат «Абилимпикс»
Чемпионат пройдет в Казани с 25 по 29 июля. Это первый раз, когда подобные соревнования организуются для участников СВО. Движение «Абилимпикс» существует в России уже 10 лет и занимается организацией соревнований для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Первые состязания пройдут уже сегодня на базе Казанского вертолетного завода. Завод предоставил свои площади для проведения соревнований, выделил для этого станки и инструменты.
Соревноваться участники будут в 15 компетенциях: «Веб-разработка (программирование)», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Оператор БПЛА», «Поварское дело», «Промышленная робототехника», «Резьба по дереву», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Сварочные технологии», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фотограф», «Электромонтаж», «Массажист». Самой популярной компетенцией стала «Оператор БПЛА» – заявки на участие в ней подали 52 человека.
Всего чемпионат насчитывает 400 участников из 81 региона страны – это 259 соревнующихся и их представители. Самая многочисленная команда – из Татарстана. Оценивать работу будут 75 экспертов, в том числе 15 экспертов, отвечающих каждый за свою дисциплину. Одним из экспертов станет народная артистка России Диана Гурцкая. Она будет оценивать участников в компетенции «Исполнительское мастерство (вокал)».
По итогам соревнований будут отобраны 75 победителей, которые выступят в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в октябре 2025 года.