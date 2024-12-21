Хабиров пообещал РТ всю необходимую помощь: Жилые дома Казани атаковали нелюди

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Башкортостан готов поддержать Татарстан после атаки БПЛА по Казани и оказать ему всю необходимую помощь. С таким заявлением в своем телеграм-канале выступил глава Башкортостана Радий Хабиров.

Он подчеркнул, что атаковать мирных жителей и их дома могли только нелюди, которые «уже давно стали террористической организацией».

«Башкортостан всегда рядом с братским Татарстаном, готовы оказать всю необходимую помощь. Мы молимся, чтобы обошлось без жертв», — подчеркнул глава региона.

Сегодня утром, напомним, столица Татарстана подверглась атаке беспилотников. По оперативным данным, зарегистрировано восемь прилетов. В ЖК «Лазурные небеса», где случилось возгорание после удара БПЛА, прибыли Раис Татарстана Рустам Минниханов и Премьер-министр республики Алексей Песошин. Позже руководитель республики в соцсетях призвал население не подвергаться панике.