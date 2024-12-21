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Минниханов призвал татарстанцев не поддаваться панике после атаки БПЛА по Казани
Сегодня утром Казань подверглась массовой атаке беспилотников. На этот раз ударам подверглись дома мирных жителей, атака совершена ранним утром, написал в своем телеграм-канале Раис Татарстана Рустам Минниханов.
«На месте развернут оперативный штаб. Жители эвакуированы, организованы места временного размещения и горячего питания. Развернуты все силы», — подчеркнул руководитель республики.
Он призвал татарстанцев не поддаваться панике.
«Хөкүмәткә халыкка эвакуация урыннары турында вакытында хәбәр итәргә бурыч куйдым (Поставил задачу правительству своевременно информировать население о местах эвакуации)», — говорится в сообщении.
Сегодня утром, напомним, столица Татарстана подверглась атаке беспилотников. По оперативным данным, зарегистрировано восемь прилетов. Ранее Минниханов и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин прибыли в ЖК «Лазурные небеса», где случилось возгорание после удара БПЛА. Объезд пострадавших зданий также проводит мэр Казани Ильсур Метшин.
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