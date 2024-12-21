Минниханов призвал татарстанцев не поддаваться панике после атаки БПЛА по Казани

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сегодня утром Казань подверглась массовой атаке беспилотников. На этот раз ударам подверглись дома мирных жителей, атака совершена ранним утром, написал в своем телеграм-канале Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«На месте развернут оперативный штаб. Жители эвакуированы, организованы места временного размещения и горячего питания. Развернуты все силы», — подчеркнул руководитель республики.

Он призвал татарстанцев не поддаваться панике.

«Хөкүмәткә халыкка эвакуация урыннары турында вакытында хәбәр итәргә бурыч куйдым (Поставил задачу правительству своевременно информировать население о местах эвакуации)», — говорится в сообщении.

Сегодня утром, напомним, столица Татарстана подверглась атаке беспилотников. По оперативным данным, зарегистрировано восемь прилетов. Ранее Минниханов и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин прибыли в ЖК «Лазурные небеса», где случилось возгорание после удара БПЛА. Объезд пострадавших зданий также проводит мэр Казани Ильсур Метшин.