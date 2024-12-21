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Политика 21 декабря 2024 08:56

Песошин по поручению Минниханова выехал в ЖК «Лазурные небеса»

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Песошин по поручению Минниханова выехал в ЖК «Лазурные небеса»

Ситуация с ЖК «Лазурные небеса» в Казани, где произошел пожар после атаки беспилотника, находится на контроле Раиса Татарстана Рустама Минниханова. К месту по его поручению выехал Премьер-министр РТ Алексей Песошин. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Раиса РТ Лилия Галимова.

По данным Минобороны России, сегодня в 7.50 над территорией Татарстана был уничтожен БПЛА самолетного типа. Позднее стало известно, что после удара дрона произошел пожар в жилом комплексе «Лазурные небеса».

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